Facundo Arana se sinceró sobre María Susini: “Me cuesta aprender que estamos separados pero juntos”

El reconocido actor y músico, Facundo Arana fue invitado al ciclo de entrevistas Caras Glam, conducido por Marcelo Polino en Caras TV. Durante la charla, habló abiertamente sobre su relación con María Susini, con quien compartió 18 años de vida en pareja y la crianza de sus tres hijos.

Facundo Arana reveló detalles de su actual relación con María Susini

La separación de la pareja de Facundo Arana y María Susini generó sorpresa en el mundo del espectáculo y en sus seguidores. La noticia fue confirmada en enero de este año, en un marco de respeto mutuo y relación cordial ya que ninguna de las dos partes salió a aclarar los motivos del quiebre. Durante la entrevista en Caras Glam, el actor abordó con sinceridad el estado actual de su relación con la madre de sus hijos y la manera en que han aprendido a convivir tras su separación. “Hicimos 18. Sí toda una vida”, dijo el artista al referirse al tiempo que estuvieron juntos.

Facundo Arana visitó Caras Glam, programa conducido por Marcelo Polino//Caras TV

Cuando Marcelo Polino le consultó sobre cómo estaban ahora, el interprete abrió su corazón y explicó: “Cuando uno se separa y vos tenés una familia, a mí me cuesta mucho aprender que sos separado pero juntos. Hoy estamos así, estamos juntos pero separados, separados pero juntos, tenemos chicos”.

El intérprete hizo hincapié en que, más allá de los cambios en su vínculo, el respeto y el cariño permanecen como pilares fundamentales. “Hay toda una vida en común, entonces hay que acomodar las cosas a lo que la cosa dé, ¿sabes? Pero lo único que es indiscutible es el cariño y las responsabilidades que tenemos juntos”, expresó.

La anécdota Facundo Arana que involucra a María Susini y un choque de auto

Facundo Arana, conocido por su carisma y sinceridad, aprovechó la oportunidad para recordar anécdotas que reflejan la complicidad y el respeto que aún persiste entre él y su exmujer. Uno de los relatos más destacados fue cuando contó una situación relacionada con un accidente en su camioneta.

Facundo Arana visitó Caras Glam, programa conducido por Marcelo Polino//Caras TV

"Una vez aparece el auto eh la camioneta chocada, ¿viste? Y llego y la veo, la camioneta y digo, ¿Qué pasó?’ ‘No tengo idea’, me dice. No, pero está chocada. No tengo idea qué pasa, no tengo idea”. El actor recordó que años después María Susini le confesó que había estrellado el vehículo. "El choque, me dice, 'No me animé a decirte. Sí, me puse el bife’”, contó el saxofonista entre risas.

Facundo Arana visitó Caras Glam, programa conducido por Marcelo Polino//Caras TV

En su momento la ruptura de Facundo Arana y María Susini generó todo tipo de especulaciones. Ahora, esta nueva entrevista para Caras Glam, el músico dejó en claro cuál es el punto del vínculo y demostró que la separación no quebró el respeto y cariño entre los dos.