Facundo Arana se conmovió al recordar sus épocas más duras: "Grababa y me quedaba a dormir en el camarín"

En una entrevista en Caras Glam, programa que encabeza el periodista Marcelo Polino, Facundo Arana se mostró profundamente emocionado al rememorar los momentos más exigentes de su carrera artística, cuando combinaba intensas jornadas de trabajo con las limitaciones propias de una joven estrella en ascenso.

Facundo Arana se conmovió al recordar sus épocas más duras

Facundo Arana desarrolló una extensa y versátil carrera en televisión, teatro y cine. Su popularidad alcanzó su punto máximo en la década de los ‘90 y principios de los 2000 con roles destacados en telenovelas emblemáticas como Chiquititas y Muñeca Brava. Estas ficciones marcaron un antes y un después en su trayectora y las tiras fue vista en numerosos países.

Facundo Arana en Caras TV

“Grababa Chiquititas y Muñeca el mismo día. Horas y horas de trabajo, terminaba de trabajar y no me volvía a mi casa, sino que me quedaba a dormir ahí”, contó el artista con sinceridad y nostalgia en la entrevista con Marcelo Polino para Caras Glam.

El actor recordó además cómo Jorge, el portero de noche de su edificio en aquel entonces, se convirtió en un apoyo fundamental durante esos tiempos intensos: “Él me dejaba salir con el auto, yo estacionaba afuera y me abría la puerta de servicio para que yo entrara, me abría el camarín para que yo me quedara a dormir ahí, me traía mate a la mañana. Un hermano”.

Facundo Arana con Marcelo Polino en Caras Glam

Esta relación perdura hasta hoy, ya que Jorge es actualmente encargado del edificio donde viven los padres de Arana. “Desde que terminó Muñeca Brava hasta hoy que ya en algún momento se jubilará, no lo dejan jubilarse por lo bueno que es. Y cada vez que nos encontramos es imposible para nosotros no llenarse los ojos de lágrimas y pegarnos un abrazo porque nos cruzamos los caminos en la vida”, agregó el actor con emoción y sostuvo: “Él me hizo posible poder hacer esos dos trabajos al mismo tiempo”.

Facundo Arana recordó su paso por Chiquititas

En la charla con Marcelo Polino, Facundo Arana compartió también cómo vivía la repercusión de sus papeles en la audiencia, especialmente en los niños y adultos que lo reconocían en la calle. El actor recordó con cariño su etapa de la serie juvenil Chiquititas y el furor que causaba en sus fanáticos.

Facundo Arana

“Yo salía a la calle y tenía chiquititos que se me abrazaban porque veían Chiquititas, y las personas adultas, hasta las abuelas, que me miraban y yo era el de la novela del mediodía”, narró con ternura. Este contacto directo con sus seguidores le dejó una huella imborrable en su carrera.

La etapa que Facundo Arana describió en Caras Glam no sólo muestra el esfuerzo y sacrificio detrás del éxito artístico, sino también pone en relieve la importancia de las personas que lo acompañaron en el camino, como Jorge, quien se convirtió en un símbolo de solidaridad y amistad.