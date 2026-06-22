Facundo Arana reveló el miedo que le causa haberse reconciliado con María Susini: "Me cuesta mucho"

Facundo Arana atraviesa una nueva etapa junto a María Susini después de meses de cambios en su vida personal. El actor habló sobre el proceso que ambos iniciaron para reencauzar su vínculo, destacando la importancia de la familia y el tiempo compartido con sus hijos en este momento de transición. Con serenidad y pasos firmes, comenzaron a dar señales de un camino que busca consolidar lo que construyeron a lo largo de casi dos décadas.

Facundo Arana reveló detalles de la nueva etapa que está viviendo con María Susini

Facundo Arana y María Susini decidieron apostar nuevamente a su relación tras un período de distancia que marcó un antes y un después en su historia. El actor habló sobre el proceso que ambos iniciaron para reencauzar su vínculo, destacando la importancia de la familia y el tiempo compartido con sus hijos en este momento de transición. Con serenidad y pasos firmes, comenzaron a dar señales de un camino que busca consolidar lo que construyeron a lo largo de casi dos décadas. En su relato, dejó en claro que las cosas cambiaron el año pasado y que ahora buscan reencauzar su vínculo con calma.

Facundo Arana y María Susini

Durante el programa, el actor explicó que no desea que la reconciliación sea algo inmediato, sino un proceso que se construya paso a paso. “No quiero que sea una cosa de un minuto para el otro. De entonces nos vimos, nos queremos, todos nos conocemos y dale para adelante. Es que no puede ser así. No”, señaló. Su reflexión mostró cómo está apostando por esta nueva etapa con la artista, desde el amor, la paciencia y la dedicación, entendiendo que los vínculos requieren tiempo para fortalecerse.

Por su parte, Facundo Arana también reveló un temor personal que lo acompaña en este proceso. “Para una persona como yo, que pienso que cualquier cosa y en cualquier momento todo puede cambiar, entonces el tener esta cosa de ‘vamos de a poco’ a mí me cuesta mucho, porque no sé si mañana voy a estar acá”, expresó. Con estas palabras, dejó ver que la incertidumbre sobre el futuro lo lleva a valorar cada instante y a apostar con intensidad en el presente.

Antes de terminar con la entrevista, el compositor destacó que, a pesar de las dificultades, el amor es la base sobre la que se sostiene esta nueva etapa. “Hay veces que uno tiene que apostar. Y hay que apostar con todo el amor del mundo, sabiendo que uno lo está haciendo con todo el amor del mundo”, concluyó. Su mensaje reflejó la decisión de reconstruir la relación con María Susini desde un lugar de compromiso y afecto genuino.

Tras meses de crisis, se confirmó la reconciliación de Facundo Arana y María Susini

Facundo Arana y María Susini decidieron dar un nuevo paso en su historia después de casi cinco meses de distancia. Tras el anuncio de su separación, que se produjo luego de casi dos décadas de relación, la pareja habría encontrado nuevamente motivos para apostar al amor. Los acercamientos recientes marcaron el inicio de una etapa distinta, en la que ambos comenzaron a reconstruir su vínculo con serenidad y compromiso.

María Susini y Facundo Arana

A comienzos de 2026, el actor confirmó la separación, lo que generó sorpresa en el ambiente por tratarse de una de las parejas más consolidadas. Conocidos en 2007 gracias a amigos en común, formaron una familia con tres hijos, India y los mellizos Yaco y Moro. Aunque mantuvieron hermetismo sobre los motivos de la distancia, siempre dejaron en claro que la cercanía familiar se mantenía. Esa misma cercanía habría sido clave para que el reencuentro se produjera.

En LAM se mencionó que “él siempre quiso estar con ella” y que la decisión de separarse fue más de María Susini, quien buscaba un tiempo personal. Pepe Ochoa agregó: “En el último tiempo, por un montón de cuestiones familiares, empezaron a conectar de nuevo y decidieron volver a apostar al amor”. También se señaló que Facundo nunca quiso separarse y que María dio el visto bueno para “volver a probar”. Estas declaraciones reforzaron la idea de que la pareja encontró motivos suficientes para iniciar una reconciliación.

Facundo Arana, María Susini y sus hijos

Facundo Arana atraviesa un momento de cambios personales que lo llevaron a reencontrarse con María Susini después de meses de distancia. La pareja decidió dar un nuevo paso en su historia, apostando a reconstruir lo que compartieron durante casi dos décadas. En este escenario, el actor se mostró enfocado en avanzar con calma y en fortalecer la unión familiar que siempre los caracterizó, dejando abierta la expectativa sobre cómo continuará esta nueva etapa.

VDV