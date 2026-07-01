Facundo Arana habló de la educación de sus hijos: libertad absoluta, sin mandatos y con valores

Facundo Arana visitó Caras Glam, el ciclo de entrevistas conducido por Marcelo Polino, y dio detalles sobre un tema muy valioso para él: la crianza de sus tres hijos, India y los mellizos Yaco y Moro. Con una mirada profunda y reflexiva, habló de los valores que intenta transmitirles y del camino que cada uno está recorriendo en su vida.

Facundo Arana habló de la educación de sus hijos

Durante la charla, Facundo Arana destacó la importancia de preparar a los hijos para enfrentar con herramientas propias su destino. “Los chicos tienen la aventura de su vida en sus manos. Nosotros les enseñamos a agradecer, a pedir, a ser generosos, a pedir disculpas cuando hay que pedir disculpas y andar con la frente en alto por la vida”, afirmó el artista en CARAS TV.

Facundo Arana en Caras TV

Sumergido en estas ideas, el intérprete compartió también su sentir más profundo respecto a su rol como padre junto a María Susini: “Mi peor fracaso como padre y el peor fracaso de Mary y nuestro fracaso como familia sería que los chicos sintieran que la aventura de su vida no les pertenece”.

Estas palabras reflejan un compromiso no solo con la enseñanza de normas básicas, sino con la formación de personas íntegras que sepan desenvolverse con autenticidad y humildad. Para él, la educación abarca más que sólo conocimientos académicos: “Después a leer, escribir, idiomas, todo lo que pudimos, hoy los chicos tienen todas las armas ya para ir por lo que quieren en todos los ámbitos de la vida”.

Facundo Arana y Marcelo Polino en Caras Glam

La libertad y la responsabilidad son ejes fundamentales en la crianza de esta familia. En ese sentido, Facundo Arana reconoció que puede parecer un desafío permitir que los jóvenes busquen su camino sin cargas ni mandatos rígidos, pero subrayó que esa libertad está sustentada en una preparación sólida. “Libertad absoluta porque están preparados y guiados para poder encargarse. Tenemos mucha suerte de los chicos que tenemos”, expresó con orgullo.

Esta confianza se ve reflejada también en la situación de su hija mayor, quien acaba de iniciar su etapa adulta lejos del país: “India está en el exterior, tiene 18 años y está trabajando. Es la aventura de su vida y es decir no veo ningún riesgo loco, pero ella va a tener que surfear la ola ella misma”.

Facundo Arana destacó los principios de su familia

En Caras Glam, el actor también dijo que su familia está basada en principios claros y esenciales: “Somos una familia a la que los chicos pueden ir buscando su camino libres. No con mandatos. El único mandato es la educación, el respeto por el otro, saber pedir perdón cuando se manda en el moco, porque todos nos mandamos un moco”.

Facundo Arana dio una entrevista a Caras Glam, programa conducido por Marcelo Polino

En este sentido, el músico agregó que le enseñó a sus hijo: “Saber pedir disculpas, saber vivir con absoluta pasión, pero saber que a veces tu propia pasión hace mucho ruido alrededor y puede molestar a alguien. Entonces, viste ir administrándose, no está mal. Y después de eso ir y vivir la vida, Ese la vida es preciosa”.

Estas declaraciones que Facundo Arana brindó en Caras Glam permitió conocer la mirada profunda y la sensibilidad del actor hacia la paternidad y la familia. Con honestidad y ternura, compartió cómo trabaja día a día para que sus hijos vivan con pasión, respeto y libertad su aventura personal, al tiempo que asumen las responsabilidades que todo crecimiento implica.