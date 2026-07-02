Facundo Arana: "Mi madre transformó el cáncer en una aventura de vida"

A más de una década de haber atravesado uno de los episodios más difíciles de su vida, Facundo Arana abrió su corazón y volvió a hablar sobre la enfermedad que le tocó enfrentar en su adolescencia. En una entrevista cargada de emoción para Caras Glam, el reconocido actor compartió detalles de aquel duro momento.

Facundo Arana contó cómo atravesó el cáncer

Durante la charla con Marcelo Polino, Facundo Arana reveló cómo fue esa etapa de lucha contra el cáncer a sus 17 años y la forma en que logró salir adelante, apoyado por su familia y el equipo médico que lo acompañó. En aquel entonces, el actor era muy joven y enfrentó los miedos que implicaba esa dura noticia, sin embargo, junto a su madre pudo transitar la enfermedad desde otro enfoque.

Facundo Arana con Marcelo Polino en Caras TV

La experiencia de atravesar una enfermedad grave en la juventud marcó profundamente la vida y la visión del mundo del músico. A pesar de la adversidad, logró encontrar en el amor y el cuidado de su madre —y en el entorno que ella construyó— la energía necesaria para enfrentar el desafío. Esta actitud positiva y constructiva fue crucial para superar las pruebas físicas y emocionales que implica un diagnóstico de cáncer.

Facundo Arana visitó a Marcelo Polino en Caras TV

“Mi vieja logró que en vez de ser un túnel de miedo fuera una aventura como la de La vida es bella”, confesó el artista, haciendo alusión a la película que retrata cómo un padre intenta proteger a su hijo del horror de la guerra con la imaginación y el amor. Para él, ese enfoque fue clave para atravesar el tratamiento sin perder la esperanza ni sucumbir al temor.

Facundo Arana con Marcelo Polino//Caras TV

Con la emoción a flor de piel, el actor de telenovelas destacó el labor no sólo de su mamá, sino de todo el equipo médico que lo ayudaron a transitar ese camino de la recuperación. “Me llevó por todo el proceso del tratamiento junto con los médicos, las enfermeras, la gente que limpiaba porque esos son los ángeles en los que uno no repara hasta que lo único que tenés enfrente es la persona que entra a hacer el cuarto donde no puede entrar nadie más. Y esa persona te da las palabras que vos necesitas para poder seguir adelante".

Facundo Arana resaltó la importancia del personal de salud y el rol fundamental que cumplen en momentos tan delicados. “Es tu cable a la vida. Y son gente que deberían tener reconocimientos mundiales. No siempre se los reconoce. Los técnicos, las mucamas, las enfermeras, la gente de hemoterapia, los médicos, las médicas”, señaló con agradecimiento. Para él, esas personas se convierten en pilares fundamentales durante el proceso de recuperación, muchas veces invisibles pero esenciales para sostener la fuerza y esperanza de quienes están luchando.