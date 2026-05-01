Las mejores fotos de las vacaciones de Flavio Mendoza en Nueva York: teatro, paseos por Times Square y una cena de lujo

Recientemente Flavio Mendoza mostró una versión de Nueva York que llamó la atención desde el primer momento. A través de sus redes sociales, el artista compartió un carrusel que funciona como un diario visual, donde cada imagen suma estímulo, movimiento y escala.

Así fue el viaje de Flavio Mendoza a Nueva York

Desde un primer momento, Flavio Mendoza dejó claro que no estaba solamente recorriendo la ciudad, sino, viviéndola. Entre instalaciones coloridas, arquitectura imponente y escenas cotidianas, las imágenes construyeron una narrativa que combina lo turístico con lo sensorial, muy alineada con su estilo expresivo y teatral.

Las calles de Nueva York

El recorrido de Flavio Mendoza por la Gran Manzana incluye algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad, como la Catedral de San Patricio y la escultura de Atlas at Rockefeller Center, con toda su carga simbólica frente al complejo. A esto se suman fachadas que alternan entre lo clásico y lo moderno, reflejando el contraste permanente de la ciudad.

Así fue el viaje de Flavio Mendoza a Nueva York

También aparecen escenas más cotidianas, esquinas atravesadas por taxis amarillos, avenidas en movimiento constante y detalles urbanos que construyen la identidad neoyorquina. En paralelo, las vidrieras con flores gigantes y las instalaciones artísticas aportan un contrapunto visual que rompe con la dureza del cemento.

La intensidad del Time Square y una degustación de vinos

Hacia el final, el recorrido de Flavio Mendoza se sumerge en la intensidad de Times Square, donde la experiencia se vuelve completamente sensorial. Pantallas gigantes, luces LED, anuncios y multitudes construyen una escena vibrante que sintetiza el espíritu de la ciudad.

Así fue el viaje de Flavio Mendoza a Nueva York

Además, Flavio Mendoza aprovechó y también mostró un costado más relajado de su viaje al compartir una historia desde Serra by Birreria, donde participó de una degustación de vinos. Entre copas, luces cálidas y una ambientación cuidada, el artista se permitió bajar el ritmo y conectar con una experiencia más íntima dentro de una ciudad que nunca duerme.