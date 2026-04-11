Flavio Mendoza festejó el cumpleaños de su hijo Dionisio con una divertida temática retro: “Los príncipes azules existen”

Este segundo fin de semana de abril fue sumamente especial para Flavio Mendoza ya que su hijo Dionisio cumplió 8 años. A través de su cuenta personal de Instagram, el productor compartió imágenes inéditas de la transformación del pequeño para recibir su octava vuelta al sol. Tal es así que quedó registrado en un divertido clip que en cuestión de minutos se llenó de likes por su sorpresiva temática retro.

Dionisio, el orgullo de Flavio Mendoza

Desde que nació, aquel 11 de abril de 2018, Dionisio se transformó en lo más preciado para Flavio Mendoza. A diario, el productor comparte imágenes y clips de su vida como papá y de algunas de las actividades de su pequeño retoño. En esta oportunidad, la famosa red social de la camarita se transformó en la vidriera donde el actor expuso las postales más inéditas del cumpleaños del nene, con una temática tan vintage como versátil.

Cumpleaños de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza | Instagram

Mediante la creación de un material audiovisual que difundió en su feed, el director de teatro deslizó las imágenes más inéditas de un festejo que incluyó torta de cumpleaños repleta de crema chantilly, una vela azul con el número 8, una vela ultra slim color roja con la cual encendió mientras la sostenía con la boca y un look cien por ciento retro. Asimismo, las paredes estuvieron adornadas para mantener la atmósfera que refiere a la década de los ´80.

El look canchero de Dionisio para recibir sus 8 años

Con una impronta moderna y un guiño retro, Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza eligió un estilismo que mezcla estilo y actitud. El pequeño lució un look canchero y cuidadosamente elegido para la ocasión: una gorra tipo trucker en tonos neutros, anteojos estilo aviador que aportaron un aire cool y descontracturado, y una melena rubia suelta que refuerza su impronta -y que ya es parte de su personalidad-. En este marco, completó el outfit con una remera básica con mangas de algodón clara y un chaleco en tonos beige, logrando una estética urbana con toques vintage.

Cumpleaños de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza | Instagram

Por su parte, la escenografía también fue parte de la coherencia estética del festejo. De fondo, una pared adornada con la imagen de un cassette gigante, mientras que discos de vinilo fueron colocados a los costados aportando textura y una impronta vintage. Las luces cálidas tipo guirnalda sumaron un guiño hacia aquellos años tan marcados para una generación, incluso para el propio Flavio.

Como era de esperarse, el artista le dedicó unas emotivas palabras que generaron la reacción inmediata de sus más de 1,7 millones de seguidores. “Feliz cumple amor mío, 8 años de los más felices. Gracias por ser un nene tan bueno y generoso. Los príncipes azules existen”, señaló con orgullo y cargado de amor.

Así, el festejo por los ocho años de Dionisio volvió a mostrar el costado más sensible y familiar de Flavio Mendoza, quien no dudó en compartir cada detalle de la celebración con los usuarios en la web. Con un mensaje que destacó la ternura y el orgullo que siente por su hijo, el artista dejó en claro que, más allá del éxito de su carrera, su mayor felicidad está en ver crecer a su retoño.

NB