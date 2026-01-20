Flavio Mendoza reveló la dura realidad de los artistas: “Hay que remarla para vender entradas”

Flavio Mendoza reveló la dura realidad de los artistas y puso en foco la manera en que se vive la competencia dentro del teatro. Con su estilo directo, compartió cómo enfrenta cada temporada y cuáles son los desafíos que atraviesa en el presente. Además, destacó la importancia de reconocer el esfuerzo detrás de cada función.

La dura realidad que viven los artistas en las temporadas que reveló Flavio Mendoza

Flavio Mendoza reveló la dura realidad de los artistas y expuso su visión sobre el trabajo constante que implica sostener un espectáculo. Desde su experiencia, destacó la importancia de la transparencia y la dedicación en un contexto marcado por la exigencia. También subrayó que los números y resultados deben reflejar la realidad, ya que para él la honestidad es parte fundamental.

Flavio Mendoza

En las últimas horas, el destacado artista volvió a poner sobre la mesa un tema que atraviesa al mundo del espectáculo. Durante una entrevista en un móvil de Intrusos (América), el coreógrafo, fiel a su estilo frontal, cuestionó a quienes inflan cifras, defendió su presente laboral y pidió más honestidad.

Según señaló Flavio Mendoza, existe una práctica que se repite año tras año y que, según él, se instaló como parte del “folclore de temporada”. “Es una copia de la copia de todos los años y no es verdad”, expresó, dejando en claro que no le interesa sumarse a esa fórmula para vender una imagen de éxito que no se refleja en la realidad.

Desde Rosario, donde presenta su nuevo espectáculo, aclaró que su presente es positivo, pero eligió correrse del discurso grandilocuente. Reconoció que le va bien, aunque admitió que no todas las funciones están completas. Para él, decir lo contrario sería mentir, algo que no está dispuesto a hacer. “No me interesa ir con esa fórmula”, remarcó.

Flavio Mendoza contó detalles de la realidad que vive la industria del espectáculo teatral

En su reflexión, Flavio Mendoza amplió la mirada sobre la situación actual del teatro. Señaló que hoy conviven una gran cantidad de espectáculos al mismo tiempo y que eso obliga a “remarla un poco más”. Uno de los momentos más llamativos de su descargo tuvo que ver con la competencia interna. “Cualquier espectáculo que venga es competencia”, explicó.

Flavio Mendoza

Sin dar nombres, reconoció que hay producciones a las que no les está yendo bien, aunque aclaró que no disfruta decirlo y que, por el contrario, desea que a todos les vaya mejor. “Es verdad que hay algunos espectáculos a los que no les está yendo bien, no me gusta decir eso porque les deseo que les vaya bien. Hay que ser realistas, no es verdad todo lo que dicen”, sostuvo.

Por su parte, Flavo Mendoza también fue autocrítico y recordó que tuvo fracasos a lo largo de su carrera. Sin embargo, destacó que en los últimos años logró consolidar un buen presente gracias al trabajo constante. En ese sentido, reveló que entre sus distintos proyectos de esta temporada ya superó los 37 mil espectadores, un número que, según aclaró, menciona para dimensionar su recorrido.

Flavio Mendoza

Flavio Mendoza reveló la dura realidad de los artistas y dejó en claro que el camino para sostener un espectáculo implica esfuerzo constante y dedicación. Su mirada se centra en la importancia de reconocer el trabajo detrás de cada función y en la necesidad de mantener la transparencia dentro del circuito teatral.

VDV