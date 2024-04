Guillermo Coppola fue el invitado especial de Héctor Maugeri en +Caras. Durante la entrevista, el empresario y ex representante de Diego Maradona habló con el conductor sin tapujos sobre su vida amorosa, incluso contó una divertida anécdota sobre el día en el que organizó un casamiento falso.

Guillermo Coppola, conocido por haber sido el representante de la leyenda del fútbol Diego Maradona, ha tenido una vida sentimental intensa, con múltiples matrimonios, novias y amantes.

Durante la entrevista, Héctor Maugeri le consultó por su controversial relación con las mujeres, a lo que el empresario, dando a entender que era como una adicción, explicó: “A algunos les gusta el café, a otros el cigarrillo”.

La extravante anécdota de Guillermo Coppola

En ese momento, el empresario empezó a relatar una anécdota desopilante en la que organizó un casamiento falso para liberar a una mujer turca.

La historia se desarrolla en los años 80, cuando Coppola aún no había conocido a Diego y trabajaba como banquero mientras representaba a jugadores de Boca. En aquel entonces, Coppola estaba involucrado con una mujer de origen turco, cuyos padres eran extremadamente estrictos. Sin dar nombres, la describió como una mujer deslumbrante. “Caminaba y las baldosas se rompían”, cuenta con admiración a Maugeri.

Fue en esos años en los que conoce a la actriz Amalia “Yuyito” González, con quien empieza a tener un vínculo amoroso. Obligado por la situación, Guillermo le confiesa a la mujer que había estado con Amalia y ella le respondió: “Se acabó la vida para mí, mis padres me encierran, no me van a dejar estar con otra persona y no van a entender que yo trabaje”. Ante esto, Coppola le preguntó cuál era la solución, y ella respondió: “La única solución es que nos casemos. Mis padres recién ahí me van a dejar ir y vos vas a tener libertad".

Guillermo Coppola y Yuyito González

Continuando con la anécdota, Coppola recordó: “Organicé la fiesta de casamiento en un restaurante francés en la calle Figueroa Alcorta y los turcos vinieron. Elegí un sábado porque Amalia tenía tres funciones. Como no me dio tiempo para cambiarme, llegué al Teatro Maipú directamente desde el evento y vestido de esmoquin. Cuando Amalia me vio, me preguntó qué hacía ahí, y yo respondí: ‘Vengo a proponerte matrimonio’. Le conté lo que había sucedido y me expresó ‘Si te amaba, ahora te amo más’.”

MDP