Ingrid Grudke reveló cómo descubrió que su marido la engañaba con la esposa de su sobrino: "Cuando leí los mensajes me descompuse"

En una entrevista exclusiva para Caras Glam, ciclo conducido por Marcelo Polino en Caras TV, Ingrid Grudke abrió su corazón y recordó el doloroso momento en que descubrió la infidelidad de quien era su novio, Martín Colantonio, con la esposa de su sobrino, Andrea Miranda. La conocida modelo se refirió al impacto que tuvo esta traición y cómo logró sobreponerse a ese devastador episodio.

Ingrid Grudke contó cómo se enteró de la infidelidad

Durante la entrevista para Caras TV, Ingrid Grudke describió con sinceridad cómo fue enterarse de la relación clandestina entre su pareja y su sobrina política. La modelo reconoció que le había llegado el rumor de la infidelidad, pero no tenía prueba, hasta que aparecieron unos mensajes por WhatsApp que confirmaron el engaño.

Ingrid Grudke//Caras TV

“Cuando leí esos mensajes, estaba con mi sobrino y obviamente me descompuse porque lo que dicen esas conversaciones realmente son de película, son de dos personas muy pervertidas, morbosas”, expresó la conductora y relató: “Las conversaciones que cuentan son delante mío. Son en mi casa, delante mío, hacíamos las cosas juntos, pero entre ellos se chateaban. Era delante mío en mi casa mientras que íbamos al teatro, todo”.

Ingrid Grudke//Caras TV

La modelo señaló que esta situación convivió con ella por mucho tiempo, pero gracias a su fortaleza y el acompañamiento cercano pudo salir adelante. “En septiembre van a ser 2 años. Hice terapia, el mundo artístico me abrazó. Los periodistas me abrazaron. Me llamaban y decían, ‘Ingrid, eh te acompaño’. Era como, ‘Dale, seguí para adelante’”, explicó, destacando el respaldo recibido en un momento tan difícil.

Ingrid Grudke fulminó a su ex tras la ruptura: "Él decía que teníamos una relación abierta y yo nunca me enteré"

En la entrevista para Caras TV, Ingrid Grudke fue lapidaria con su expareja y subrayó la importancia de la fidelidad y los códigos en una pareja. “Es una elección ser fiel. Si vos tenés unos códigos con tu pareja, o sea, si vos decidís formar una familia o una pareja con esa persona que supuestamente amas, hay reglas de convivencia y códigos que vos respetas”, sostuvo.

Ingrid Grudke//Caras TV

En esta línea, la modelo reveló: “Él decía que teníamos una relación abierta, yo nunca me enteré. Para el lado de él, para el lado mío, no” y reflexionó: “Hay parejas que tienen relación abierta, no se preguntan cuándo se van de viaje o lo que fuera. La lealtad es una decisión, ser leal a tu amigo, a tu familia, los códigos”.

Esta charla en Caras Glam permitió conocer a una Ingrid Grudke vulnerable y fuerte a la vez, dispuesta a hablar sin tabúes sobre una experiencia dolorosa que la marcó profundamente, como el inesperado engaño que sufrió de parte de su exmarido y la esposa de su sobrino.