Así es la nueva vida de Ingrid Grudke en Tokio: anonimato, estudio y felicidad

Luego de su escandalosa separación con Martín Colantonio, Ingrid Grudke emprendió un largo viaje para concretar su mayor sueño: conocer Tokio y empaparse de toda su cultura y belleza. Pese a que en los últimos días mostró parte de su recorrido en su cuenta personal de Instagram, la influencer Brenda Caretto la descubrió paseando por la capital de país japonés como una verdadera turista.

Ingrid Grudke reveló qué es lo que está haciendo en Tokio

Ingrid Grudke pasó uno de los momentos más oscuros de su vida tras enterarse de la infidelidad del empresario, con el cual mantenía una relación de 6 años, con su sobrina. Luego de las turbulencias y del sacudón mediático, la modelo de alta costura decidió viajar al país asiático en búsqueda de concretar su sueño: conectarse con su ser interior rodeado de la cultura japonesa y el paisaje selvático que propone el lugar.

Ingrid Grudke | Instagram

Pese a que ella misma comparte algunos detalles de su recorrido y de las visitas a los santuarios más sagrados del mundo, se topó con la creadora de contenidos Brenda Caretto quien registró cómo es una jornada de la presentadora en tierras sagradas. "Hoy conocí a Ingrid Grudke en Tokio y me cayó demasiado bien", comenzó diciendo la influencer. "¡Sos la primera que me reconoce!", exclamó Ingrid, mientras que reveló: "Vine a estudiar. Estoy estudiando japonés, de hecho, estoy yendo a una clase".

Asimismo, apeló al humor para vanagloriarse de no tener la popularidad que tiene en Latinoamérica: "Me encanta porque acá soy una más, me siento totalmente anónima". En este marco, confesó el verdadero motivo que la llevó a viajar tantos kilómetros: "Por ahora vine a estudiar, pero... Una campañita (como embajadora de marca) no estaría nada mal". A su vez, resaltó lo que más disfruta de su estadía en Tokio: "La vida para mí es esto, exprimirla, disfrutarla, aprender de otras culturas".

Ingrid Grudke | Instagram

Consultada por su situación sentimental, recalcó: “Re soltera”. No obstante, abordó los sentimientos que le dejó su romance con Martín Colantonio: "Para mí fue muy doloroso, muy perverso... Trabajé mucho para estar bien. Me parece fundamental tener los códigos de pareja, porque él decía que teníamos una relación abierta y yo nunca me enteré. ¡A mí nunca me contaron! Me hubiesen avisado, pero bueno... Lo vengo llevando muy bien".

Sin planes de volver a rehacer su vida con otra persona, Ingrid Grudke se regocija de este camino de introspección y adquisición de nuevas sabidurías que la llevan no sólo a enriquecer su alma, sino también a ampliar su repertorio de cultura general y transformación personal dejando atrás su tormentoso pasado.

NB