De Ingrid Grudke y Laura Azcurra a Mora Bianchi: los looks del evento de Gervasio Larrivey, ganador del Martín Fierro de la Moda

Gervasio Larrivey, es uno de los maquilladores más destacados de la industria fashionista actual que pisa fuerte en la moda. El reciente ganador del Martín Fierro de la Moda celebró la inauguración de su nuevo estudio con un encuentro exclusivo que combinó estilo, glamour y figuras del espectáculo. La noche reunió a varias celebridades que mantienen un vínculo profesional con el artista desde hace años, entre ellas Mora Bianchi, Lola Albraldes, Pilar Masse, Ingrid Grudke, Laura Azcurra, Taína Laurino y Jana Maradona. Cada una de ellas asistió con looks elegantes acordes a la ocasión, resaltando una paleta de colores sobrios.

Los looks de Ingrid Grudke y Laura Azcurra a Mora Bianchi en el evento de Gervasio Larrivey

La celebración tuvo lugar en el emblemático edificio Lex Tower, sobre la avenida Corrientes, uno de los epicentros culturales de la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, Ingrid Grudke, Mora Bianchi y Laura Azcurra dijeron presente para acompañar a Gervasio Larrivey con estilismos que reflejaron el espíritu sofisticado y glamoroso de la velada. La modelo apostó por un elegante traje sastrero en tono gris plata, combinado con una camisa blanca de cuello cerrado y una original pieza de joyería dorada con strass que reemplazó a la clásica corbata, aportando un toque moderno y distintivo a su look. Por su parte, la actriz optó por una camisa con estampado geométrico combinada con un pantalón de denim, logrando un look relajado y moderno. En tanto, la cantante eligió una camisa blanca de mangas globo llevada de manera desabrochada y la complementó con una bufanda en tono blanco, un accesorio que aportó armonía y reforzó la estética monocromática de su outfit.

Ingrid Grudke y Gervasio Larrivey | Créditos: Prensa

Gervasio Larrivey y Jana Maradona | Créditos: Prensa

Laura Azcurra | Créditos: Prensa

Gervasio Larrivey y Mora Bianchi | Créditos: Prensa

Gervasio Larrivey y Taína Laurino | Créditos: Prensa

José Valosen, Ingrid Grudke, Gervasio Larrivey y Gastón Sempe | Créditos: Prensa

Ingrid Grudke, Gervasio Larrivey y Taína Laurino | Créditos Prensa

Jana Maradona | Créditos: Prensa

Gervasio Larrivey y Claudio Cosano | Créditos Prensa

Gervasio Larrivey y Lola Abraldes | Créditos Prensa

Gervasio Larrivey y Axel Neri | Créditos Prensa

Gervasio Larrivey y Erica Etter | Créditos: Prensa

Gervasio Larrivey, pilar Masse, Mora Bianchi y Lola Abraldes | Créditos: Prensa

Como anfitrión de la noche, Gervasio Larrivey recibió a Ingrid Grudke, Mora Bianchi, y Laura Azcurra -entre otras personalidades del espectáculo y el ambiente artístico- en un espacio pensado para fusionar creatividad, moda y producción de contenido. Una vez más, la moda dijo presente con looks descontracturados y llenos de glam.