Qué siente Pampita que Blanca Vicuña le enseña día a día: "Aprendo de este amor tan infinito"

La reconocida bailarina sufrió la lastimosa pérdida de su hija debido a una neumonía hemorrágica que fue contraída por un extraño virus. De igual forma, año tras año toda su familia la recuerdan soltando globos blancos dando lugar a un alegre ritual que la hace estar presente más que en algún otro momento.

No hay dolor más grande para un padre y una madre que no tener más en físicamente a un descendiente. Frente a esto, la reconocida modelo reflexionó: "Blanca es mi gran maestra. El aprendizaje de ser su mamá es constante y no dejo de evolucionar en ese sentido".

Pampita consideró que el amor hacia Blanca Vicuña es inagotable: "Aprendo de este amor tan infinito y tan imborrable. Y añadió: "Ese amor sigue creciendo y me hace querer continuar siendo mejor todos los días. Me parece que es una gran enseñanza que voy a tener hasta mis últimos suspiros".

Por otro lado, también describió a sus otros pequeños: Bautista, Beltrán, Benicio y Ana, hija de Roberto García Moritán. En primer lugar, su hijo mayor es con quien tiene unas charlas increíbles y es su compañero de cada día. Luego, el segundo de sus descendientes es el que más se parece a ella en cuanto a su forma de ser tan meticulosa y prolija.

Además, el tercero de sus varoncitos es la alegría constante y el que llena su vida de colores debido a que le gusta dibujar todo el día. El último caso es el de la más chica, quien es considerada la princesa de la casa y la que desborda ternura, al punto de que enamora y que causa que en la casa se haga lo que ella desee.

La relación de Pampita con Santino y Delfina, los hijos de Roberto García Moritán

Carolina Pampita Ardohain posee una familia amplia y está contenta de que así sea. De ser por ella, continuaría trayendo al mundo hijos porque ama el proceso de estar embarazada, según le confesó Héctor Maugeri, director de la Revista CARAS, en el programa que se emite por CARAS TV y Net TV.

La modelo de vasta trayectoria tiene una apegada relación con sus hijastros, a los cuales ama mucho y los considera sus hijos el corazón con los que lleva compartiendo cinco años. Además, se va de vacaciones y reveló que formaron una hermandad con sus descendientes biológicos.

"Voy a incluir en la descripción a los hijos de Rober, porque hace cinco años que son mis hijos del corazón", expresó Pampita sobre el sentimiento que posee hacia ellos. "Soy de las madrastras buenas", le comentó al conductor del segmento de entrevistas, entre risas, en +CARAS.

