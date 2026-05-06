Linda Peretz habló de su vida a los 83 años: "Aprovecho cada segundo, cada momento"

A los 83 años, Linda Peretz se presenta como un ejemplo de energía, conciencia plena y amor por la vida. En una visita a los estudios de Caras TV, la actriz compartió con Héctor Maugeri en +CARAS detalles de su rutina diaria, su filosofía ante la vida y cómo hace para verse bien y fabulosa todos los días.

Linda Peretz y su compromiso con el bienestar

Linda Peretz dejó en claro que se mantiene con una energía alta y cuida mucho su equilibrio. "Yo cuido mi cuerpo, mi alma y mi mente", expresó la artista y agregó: Mi cuerpo me da placer trabajarlo, es decir, haciendo gimnasia, haciendo meditación".

Linda Peretz

La rutina diaria de la artista incluye prácticas espirituales que la ayudan a mantenerse activa y en paz consigo misma. "Mi cuerpo me da placer trabajarlo, es decir, haciendo gimnasia, haciendo meditación. Yo hago todo lo que me venga bien para que me haga bien a la vida, porque quiero salir a la vida. No tengo mucho tiempo, ya para joder en la vida, por lo cual aprovecho cada, segundo, cada momento, el aquí y el ahora", precisó.

Linda Peretz

A su edad, Linda siente que aún le queda mucho por vivir y que su experiencia y entusiasmo por la vida la mantienen joven de espíritu. "Soy una mujer de 83 años, porque nací en el año 1942, o sea las matemáticas son exactas, pero tengo tanto por vivir, yo considero que voy a vivir mucho y sino vivo mucho, Dios dirá. Y bueno, fue un deseo mío vivir mucho para hacer cosas en la vida", comentó.

Linda Peretz y la importancia de reinventarse

La pérdida también forma parte de su historia, Linda Peretz rememoró la ausencia de sus seres queridos con nostalgia: "Es así tengo esta edad, mis dos hermanos ya desaparecieron, mi hermano mellizo, yo tenía un hermano mellizo, o sea, que podría tenerlo aquí tranquilamente y ya no está. Mi hermano mayor, mi mamá y mi papá tampoco están en este plano, por lo cual estoy primigeniamente sola". Sin embargo, su corazón está lleno de amor y gratitud hacia quienes aún la acompañan. "Bueno, pero tengo otros amores, tengo un hijo extraordinario", afirmó con orgullo.

Linda Peretz

Su espíritu activo la impulsa a levantarse y continuar con sus actividades. "Me levanto, hago un salto y voy y hago gym, camino, me voy. Mira elegí un gimnasio lejos de mi casa, a propósito para ir caminando", contó, demostrando su determinación y gusto por mantenerse en movimiento.

La experiencia también le ha enseñado el valor de las dificultades y continuar adelante. "Yo supe estar deprimida varias veces", admitió, pero su actitud de superación la llevó a construir y reconstruir su vida constantemente. "Yo trato de construir de eso, salir de los escombros y reconstruir mi vida. Yo me invento permanentemente", dijo.

“Trabajar interiormente también, creerse cosas, inventarse cosas. Uno se inventa. Como yo soy actriz, no me cuesta mucho inventarme cosas: me hago la nena, me hago la adolescente, y a mí no me importa nada de nada de nada de nada”, concluyó Linda Peretz con una sonrisa.