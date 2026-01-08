Así es la casa de Linda Péretz: arte, impronta teatral y espíritu Belle Époque

Linda Péretz vive en una casa donde arte, impronta teatral y espíritu Belle Époque se conjugan en una estética que remite a la tradición europea y a la elegancia de época. La atmósfera se percibe como un recorrido que invita a descubrir detalles cuidados y una impronta personal que se refleja en cada ambiente.

Linda Péretz celebró recientemente su cumpleaños y, como parte de los festejos, compartió con sus seguidores distintas fotos y videos que dejaron ver algunos detalles de su casa. El interior de la vivienda sorprendió por su estética cuidada y su impronta teatral, con un estilo que remite directamente a la Belle Époque y a las residencias aristocráticas europeas de fines del siglo XIX.

La propiedad de la artista se presenta como un escenario donde lo antiguo convive con lo moderno, y donde cada detalle parece pensado para reforzar una atmósfera clásica y señorial. Cada espacio transmite elegancia, pero también calidez doméstica, con un espíritu familiar que se percibe en cada rincón.

Uno de los ambientes que más llamó la atención fue el comedor. En las imágenes que compartió Linda Péretz se aprecia la influencia del eclecticismo francés. Sobre todo se hace evidente en la boiserie de madera oscura tallada, que aporta solemnidad y una sensación de historia viva.

La iluminación juega un papel central en la residencia de la actriz. Las arañas de bronce con tulipas generan una luz cálida y ornamental, que envuelve el ambiente en tonos dorados y ámbar. La elección de este tipo de luminarias no solo aporta un guiño clásico, sino que también intensifica el carácter teatral de cada ambiente.

Los detalles de la residencia de Linda Péretz que refuerzan su impronta teatral

Los espejos amplios, ubicados estratégicamente, duplican la percepción del lugar y refuerzan la idea de salón antiguo. Este recurso, muy utilizado en la Belle Époque, permite que la luz se multiplique y que la sensación de amplitud se potencie, creando un efecto escenográfico que marca una similitud con las obras teatrales de Linda Péretz.

La decoración se completa con cuadros de estilo clásico, principalmente naturalezas muertas, integrados a la madera de la boiserie. Estos elementos aportan continuidad estética. En el comedor, también se observa una larga mesa bien puesta para recibir los invitados en su cumpleaños, donde la vajilla variada, la cristalería de color y los textiles se convierten en piezas centrales.

El estilo general de la casa de Linda Péretz responde a una estética Belle Époque reinterpretada en clave contemporánea. No se trata de una reproducción literal, sino de una adaptación que conserva la esencia de época y la combina con detalles modernos que acompañan la funcionalidad del espacio en la vida cotidiana.

Linda Péretz logró reunir en su casa arte, impronta teatral y espíritu Belle Époque, en un entorno que refleja la tradición europea y la estética de época. Cada ambiente se integra en una narrativa visual que combina lo clásico con lo moderno, ofreciendo una composición coherente y cuidada.

