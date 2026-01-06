Así fue el cumpleaños de Linda Peretz: dos mesas repletas de amigos, karaoke y la presencia estelar de su hijo y Natalia Pérez

La celebración de los 84 años de Linda Peretz fue una noche repleta de cariño y recuerdos. Recientemente, la actriz compartió en sus redes sociales imágenes y videos del festejo, marcado por la calidez de los encuentros, las risas y la certeza de estar rodeada por quienes forman parte de su historia personal y profesional.

Linda Peretz junto a sus seres queridos

Lejos de los grandes despliegues, el cumpleaños de Linda Peretz fue cercano y auténtico. Dos mesas largas, repletas de amigos y colegas, fueron el centro de una velada donde no faltaron los brindis, el karaoke y los gestos de cariño que hablan de una vida atravesada por el amor al arte y a las personas. “¡Gracias a todos! Fue un hermoso festejo. A seguir disfrutando de la vida”, escribió la actriz en Instagram.

Una noche para recordar

El festejo de Linda Peretz reunió a figuras del espectáculo y a amigos de toda la vida. Entre las presencias más destacadas estuvieron Georgina Barbarossa, quien le dedicó un afectuoso mensaje público, y otros colegas que no dudaron en acercarse para acompañarla en una fecha tan especial. Los comentarios de los seguidores no tardaron en multiplicarse, muchos de ellos recordando con cariño su icónico personaje de “La flaca escopeta”, un apodo que se convirtió en parte de su identidad artística.

Tomás Rottemberg

Uno de los momentos más significativos de la noche fue la presencia de su hijo, el productor Tomás Rottemberg, acompañado por su pareja, la actriz Natalie Pérez. Linda Peretz ya había manifestado en entrevistas recientes la alegría que le genera este nuevo vínculo familiar y, durante el festejo, se mostró relajada y orgullosa.

Linda Peretz, una referente del espectáculo argentino

Hablar de Linda Peretz es hablar de una figura clave de la cultura argentina. Su trayectoria incluye más de veinte obras teatrales y una presencia constante en televisión. Desde 2016, además, preside la Casa del Teatro, institución dedicada a brindar contención y asistencia a artistas jubilados, un rol que asumió con profundo compromiso y sensibilidad.

En su propia biografía de redes sociales se define con palabras simples pero contundentes: “Actriz. Presidenta de la Casa del Teatro. Mamá. Alma inquieta”. A los 84 años, Linda Peretz sigue siendo sinónimo de vigencia, generosidad y pasión por la cultura, valores que quedaron reflejados, una vez más, en un cumpleaños celebrado rodeada de amor.