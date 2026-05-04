De Nicole Kidman a Doja Cat: los diseñadores argentinos eligen lo peor y lo mejor de la Met Gala

La Met Gala 2026 transformó las escalinatas del Museo Metropolitano de Nueva York en un museo vivo bajo la consigna "Fashion is Art". En una noche donde la subjetividad fue la gran protagonista, figuras como Nicole Kidman, Doja Cat y los nuevos rostros de Hollywood desafiaron los límites de lo convencional.

Para entender qué funcionó y qué quedó en el camino, CARAS consultó a los especialistas Camila Romano, Javier Saiach y Nacho García Rocha, quienes desmenuzaron cada detalle de esta alfombra roja histórica.

El arte de vestir el cuerpo: entre esculturas vivientes y el fenómeno del "Naked Dress"

Desde el inicio, el concepto de la noche quedó claro: la moda ya no es solo vestimenta, sino una disciplina artística. Como bien observa la diseñadora Camila Romano, en esta edición "vemos cómo se usa el cuerpo como obra de arte con vestidos pintados a mano, con referencias de obras de arte, siluetas más drapeadas que hacen representaciones de esculturas". Para ella, la tendencia fue contundente: "Se vieron muchos naked dress y transparencias. Por ejemplo Cara Delevingne tiene un vestido negro impresionante adelante que es supersimple y atrás está todo bordado a mano representando la figura del cuerpo".

Cara Delevingne

El foco estuvo puesto en la anfitriona, Nicole Kidman, quien caminó las escaleras junto a su hija Sunday Rose, creando uno de los momentos visuales más potentes de la noche. Javier Saiach destacó la elección de la actriz: "Nicole Kidman estaba bellísima con el cabello con unas extensiones super largas, vestía de Chanel oficial... un colorado tipo sangre que le deja una línea espectacular". Sobre el debut de Sunday, Saiach detalló que lucía un vestido "con flores en volúmenes en tonos lilas, lavanda y beige", mientras que Camila Romano celebró la armonía entre ambas: "Me gustó que Nicole eligió un vestido rojo... y tiene la misma silueta la hija. Además las dos tienen el pelo larguísimo, que eso me parece como algo re diferente".

Nicole Kidman y su hija Sunday

Sin embargo, no todos los especialistas quedaron conformes con las anfitrionas. Nacho García Rocha, ganador del Martín Fierro de la Moda, fue tajante al comparar los estilos: "Ana Wintour muestra lo interesante que es cuando la moda roza lo lúdico y lo creativo versus la imagen de Lauren (Sánchez) de verse bien". Para el estilista, Lauren Sánchez estuvo "linda, sexy, pero no adecuada al concepto de la gala que era fashion is art". En contraste, Emma Chamberlain se llevó todos los aplausos. Saiach la describió con un vestido de Mugler "pintado a mano con pinceladas de óleo", y García Rocha coincidió: "Es como un cuadro de Van Gogh hecho vestido pero a la vez se ve sofisticado, elegante, femenino. El punto justo".

Lauren Sánchez

Emma Chamberlain

La audacia de Doja Cat volvió a ser tema de conversación. Según Saiach, la cantante "se fue vestida de Saint Laurent con un vestido como si fuera de neoprene color nude, sinceramente moderno y la dejaba monísima". García Rocha también elogió la propuesta por su "mucho de tecnología". En la vereda de enfrente, el diseñador criticó con dureza a Lena Dunham: "Me pareció un exceso mezclar las tachas más las plumas, más el brillo del género. No me gustó".

Doja Cat

Finalmente, la Met Gala 2026 dejó una lección sobre quiénes entienden el juego y quiénes no. Lena Mahfouf fue destacada por Romano, quien notó que "parece una escultura y tiene como en la parte del busto unas manos que la abrazan y que hacen como de corset". Por su parte, García Rocha cerró con una reflexión sobre el espíritu del evento: "Es notorio los que se animaron a la perfo y al juego y los que quieren ir de lindos... los que se animaron a jugar y hasta llegar a lo absurdo o ridículo y el que quiere verse perfecto". Una brecha que, este año, fue más evidente que nunca.

AM