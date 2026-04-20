La palabra de Lizy Tagliani sobre su hijo, Tati: "Nunca me imaginé mamá. Pensaba que iba a terminar sola"

EWn una entrevista con Héctor Maugeri en +CARAS, Lizy Tagliani compartió detalles emocionantes sobre su experiencia de adopción junto a Sebastián Nebot, resaltando su profundo amor y compromiso con su hijo. La reconocida artista explicó cómo la llegada de su hijo cambió radicalmente su vida y su visión del amor familiar, reflejando una historia llena de sensibilidad y esperanza.

Lizy Tagliani: un acto de amor y entrega en su camino hacia la maternidad

Durante la charla, Lizy Tagliani no dudó en expresar lo que significó para ella ofrecer una familia a un niño en situación de vulnerabilidad. “Yo fui a ofrecer a la jueza una familia para un niño, acompañar esa almita que estaba sola y merecía una familia”, afirmó con sinceridad durante la entrevista. La artista contó que nunca imaginó ser madre, pero que su corazón fue abriendo espacio para esa posibilidad. "Nunca me imaginé mamá. Pensaba que iba a terminar como sola", la actriz y agregó: "Nunca tuve el deseo, pero supe que si aparecía un niño que necesitaba de una madre, yo lo podía ser”.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot//Facebook

En ese proceso, Lizy Tagliani también reflexionó sobre sus prejuicios y su historia personal, admitiendo que “ser la familia del Tati es como puedo ser una seda, como el animal más salvaje de todos a la hora de defenderlo”. La artista remarcó que su decisión de adoptar fue un acto de amor puro y desinteresado, y que para ella, la felicidad de su hijo está por encima de cualquier prejuicio social o personal. “Me parece que él se merece un camino de felicidad y encontrar lo que tenga ganas de ser con ayuda de la familia que en ese caso somos nosotros”, agregó con emotividad.

Lizy Tagliani//Facebook

Lizy Tagliani y su hijo: un amor que trasciende prejuicios

Tras un año de expectativas y trámites, Lizy Tagliani y Sebastián Nebot lograron la adopción definitiva, consolidando así una familia llena de amor y compromiso. La artista expresó que “la primera vez que nos vimos quedamos fascinados”, una declaración que revela la conexión instantánea que sintieron con su hijo. Con emoción, Lizy comentó que “creo que me transformé en un solo corazón, es increíble, lo que significa él para mí”.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot junto a su hijo Tati/Instagram

Durante la entrevista, Lizy Tagliani también compartió cómo fue el proceso emocional y espiritual que la llevó a aceptar su rol como madre. “Un miércoles mi amiga María me trae una cadenita de Luján para darme protección y era la virgencita de la Medalla Milagrosa que mi mamá era devota y esa fue una señal, cuando decidí mudarme a Adrogué en ese momento me llaman del juzgado por el niño”, reveló la conductora.

Por último, Lizy Tagliani afirmó que “yo no le quería vender a mi hijo una historia que no era”, dejando en claro la honestidad y autenticidad con la que afronta su rol de madre. La historia de Lizy y Sebastián refleja un camino de amor, fe y esperanza, que culminó en una familia feliz y unida por un lazo inquebrantable.