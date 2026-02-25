Lizy Tagliani: “Mi abuela iba a ser mi mamá y yo iba a ser la hermana de mi papá”

Lizy Tagliani volvió a referirse a su historia familiar en una entrevista con +CARAS, donde repasó detalles poco conocidos de su infancia y el vínculo con su padre biológico. En una charla atravesada por la honestidad, la humorista reconstruyó el contexto en el que nació: una historia familiar compleja, marcada desde el inicio por decisiones determinantes y una situación poco convencional, ya que su padre sostenía dos familias en paralelo.

Lizy Tagliani y una infancia atravesada por decisiones extremas

Lizy Tagliani y su media hermana paterna, Matilde, nacieron con apenas una semana de diferencia. Esa simultaneidad obligó a tomar decisiones que impactaron directamente en su identidad y en la forma en que se construirían los lazos familiares desde el inicio. Fue entonces cuando surgió una propuesta que marcaría un antes y un después en su historia. “Mi abuela iba a ser mi mamá y yo iba a ser la hermana de mi papá”, contó la conductora. La idea concreta era que la abuela paterna la anotara y la criara como si fuera su propia hija. De ese modo, su papá pasaría a figurar públicamente como su hermano y no como el hombre que había tenido un hijo fuera de su otra familia.

La foto que Lizy encontró de su padre biológico y eligió mostrar por primera vez en Instagram.

La maniobra buscaba evitar el qué dirán y, al mismo tiempo, garantizar que llevara el apellido Tijera sin levantar sospechas. En los hechos, implicaba reordenar los roles familiares hacia afuera, aunque eso supusiera negar el vínculo real y construir una versión “oficial” distinta de la verdadera historia. Frente a esa situación, la reacción de la mamá de Lizy fue inmediata. Sin dudarlo, la tomó en brazos y dejó atrás Chaco para instalarse en Buenos Aires. Ese viaje no solo fue un cambio de provincia sino también un acto fundacional: eligió criarla lejos de ese entramado y priorizar un entorno más claro desde lo afectivo. A partir de entonces, la figura de su padre quedó completamente ausente.

Lizy Tagliani en +CARAS

Lizy Tagliani y el rol clave de su papá del corazón

Sin embargo, la historia de Lizy no estuvo marcada únicamente por esa ausencia. Con el tiempo, encontró una figura paterna en José Rojas, el hombre que se casó con su mamá y decidió criarla como propia. Carnicero de oficio, fue quien le dio contención, hogar y una referencia afectiva concreta en su infancia, convirtiéndose en lo que ella misma define como un “papá del corazón”. A lo largo de su vida, la comediante reconoció la importancia de ese vínculo en su construcción personal. Su infancia en Adrogué, marcada por carencias materiales pero también por afecto, tuvo en esa figura un sostén fundamental.

Con los años, y ya convertida en una figura pública, la conductora tampoco logró un reencuentro con su padre biológico. Según relató, él nunca la buscó. Fue a través de su hermana paterna que pudo reconstruir parte de la historia y conocer detalles que habían quedado silenciados. Incluso, una tía le contó que en una oportunidad él quiso acercarse cuando ella viajó al Chaco, pero no se animó: se puso a llorar y se fue sin verla. A lo largo de distintas entrevistas, Lizy Tagliani dejó en claro que la ausencia de su padre no condicionó su camino. Por el contrario, encuentra en las figuras que sí estuvieron, especialmente su madre y su papá del corazón, el sostén fundamental que le permitió crecer y construir su historia en relato.