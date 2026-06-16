Lejos de la tele y el teatro, el nuevo negocio de Lizy Tagliani

Lizy Tagliani atraviesa una etapa distinta en su vida, marcada por nuevas decisiones que la conectan con sus raíces en el sur del conurbano bonaerense. Con la energía que la caracteriza, se anima a explorar caminos diferentes, mostrando cómo su historia personal sigue inspirando proyectos que la acercan aún más a la comunidad que la vio crecer. Esta etapa refleja un momento de búsqueda y expansión, donde combina su recorrido artístico con iniciativas que fortalecen su vínculo con el lugar que considera parte esencial de su identidad.

Lizy Tagliani sorprendió con un nuevo negocio que amplió su recorrido lejos de la tele y el teatro

Lizy Tagliani decidió sumar un nuevo capítulo a su presente con un proyecto que la vincula directamente con su lugar en el mundo, el lugar donde creció y al que siempre estuvo conectada. “Estoy re contenta. Yo soy de Adrogué, bueno, nací en Chaco, pero me críe toda la vida y vivo acá”, contó a CARAS, destacando el cariño que siente por la zona sur de Buenos Aires. La iniciativa surgió de su deseo de tener un emprendimiento fuera del ámbito artístico y encontró en este camino una oportunidad para aportar, según ella misma contó.

Lizy Tagliani

La propuesta se materializa en la unión con la familia Clemeno, reconocida por más de cincuenta años de trayectoria en el rubro inmobiliario. “Marcelo Clemeno es un amigo mío, y toda su familia hace más de 50 años que se dedica al rubro inmobiliario. Incluso su papá se dedicaba antes que él, de toda la vida”, explicó, al contar cómo nació la idea de sumarse a un proyecto que combina arquitectura con diseño. La decisión refleja su interés por acompañar a la gente en la búsqueda de un espacio donde construir sus hogares.

El emprendimiento de Lizy Tagliani tendrá una oficina física en la Plaza Rosales, que se encuentra en plena etapa de finalización. “Por ahora estamos con las redes y empezando a trabajar con algunas cosas. Es el relanzamiento de Clameno y en este caso sumándome yo”, agregó, quien se mostró entusiasmada, en su charla con CARAS, por esta nueva etapa. La iniciativa busca consolidar un espacio que reúna tradición y renovación, con la intención de ofrecer un servicio cercano y confiable.

De esta manera, nace “Clemeno Propiedades, by Lizy”, una propuesta que combina la historia de una empresa familiar con la energía de la conductora. “Somos una empresa familiar dedicada al negocio inmobiliario con más de 50 años de trayectoria. En esta etapa se suma a la familia Clameno, Lizy Tagliani”, destacan desde la firma, reforzando la idea de un proyecto basado en la confianza y la pasión por la zona sur.

"Amo zona sur, sobre todo Adrogué, conozco mucho y me pareció muy interesante poder ayudar a la gente a conseguir su casa, donde construir sus hogares", comentó la conductora. Con este negocio, la nueva etapa de la artista está marcada por su incursión en el negocio inmobiliario, un rubro con el que decidió vincularse para aportar al lugar donde creció y al que siempre estuvo conectada.

Lizy Tagliani

Lizy Tagliani atraviesa un presente en el que suma nuevas experiencias a su recorrido personal y profesional. Su historia la llevó a construir una carrera diversa y reconocida dentro del espectáculo, y hoy se complementa con proyectos que refuerzan su vínculo con la comunidad. La decisión de sumarse a un nuevo negocio de este tipo, refleja la importancia que la artista le da a sus raíces y a la posibilidad de aportar su visión en un rubro totalmente distinto, manteniéndose cerca de la gente.

VDV