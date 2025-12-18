El emotivo festejo de Lizy Tagliani al confirmar la adopción plena de su hijo: "Se encontraron nuestras miradas"

Lizy Tagliani termina el 2025 con una feliz noticia: logró la adopción plena de su hijo Tati. Así lo confirmó la propia comediante en su red social, donde compartió un posteo cargado de alegría y palabras sentidas que emocionaron a todos sus seguidores, incluso a sus amigos de la farándula.

Lizy Tagliani logró la adopción definitiva de su hijo

La Justicia falló a favor de Lizy Tagliani y su marido, Sebastián Nebot, y le otorgó la adopción definitiva de su hijo Tati. Luego de comenzar el proceso de vinculación junto a él en agosto de 2024, que le permitió a la conductora y a su pareja vivir importantes momentos como sus primeros días de colegio y celebraciones, la pareja obtuvo la custodia plena del menor.

Mediante su cuenta de Instagram, donde reúne más de seis millones de seguidores, Lizy Tagliani compartió una publicación muy especial para anunciar la novedad. "Familia Nebot. Los caminos son largos, llenos de alegrías y tristezas. Pero siempre con la certeza que jamás bajaríamos los brazos que llegaríamos al final...", comenzó la artista con profunda emoción y felicidad.

Lizy Tagliani y su familia

Y agregó: "Porque cuando se encontraron nuestras miradas entendimos que sería para siempre. Empieza formalmente la historia de nuestra familia". En este sentido, también se tomó el tiempo para mostrarse agradecida con quienes la acompañaron en este proceso y con la Justicia por la resolución final: "Agradecemos el cariño de todos y especialmente al juzgado que le leyó a Tati la sentencia en lenguaje claro. Mis amores @sebasnebot y Tati y yo lo queríamos compartir con ustedes".

Su mensaje estuvo acompañado de un video donde se podía ver un dibujo de ellos tres y un cartel que decía: "Felicidades familia Nebot". Además, se escuchaba a Lizy Tagliani leyendo las palabras que el juez utilizó para darle la noticia al pequeño. "Tati eras muy chiquito cuando te conocimos y enseguida vimos que sos un nene muy especial, cariñoso, valiente y superinteligente", inició. Y continuó: "Nos dimos cuenta de que teníamos que buscarte una familia tan especial como vos y entonces le dijimos a Sebastián y Lizy que fueran a conocerte, y te amaron desde el primer momento".

La emotiva publicación de Lizy Tagliani

Previo a su posteo en Instagram, el periodista Ángel de Brito contó la noticia en su red social de X (ex Twitter) felicitando a la pareja por su familia. "Salió la sentencia de adopción plena del hijo de Lizy y Sebastián. Llevará el apellido de su papá, Nebot", informó el conductor de LAM.

El escándalo de Viviana Canosa y Lizy Tagliani que alarmó a la artista

Cabe recordar que la polémica acusación de Viviana Canosa en televisión pública contra Lizy Tagliani, donde la acusó de hacer fiestas con menores de edad, causó revuelo y le provocó mucha preocupación a la actriz porque podría haber afectado su ya avanzado proceso de adopción. Sin embargo, la denuncia fue desestimada y la Justicia le otorgó la adopción plena del niño de cinco años.

El clip cosechó miles de "likes" y reproducciones, como también felicitaciones por parte de los usuarios. Entre ellos, Nicole Neumann que escribió: "Qué emoción. Feliz vida Tati, llena de amor". Alejandra Maglietti, por su parte, comentó: "Felicitaciones lizy. Qué felicidad enorme. Son la mejor familia para Tati". Asimismo, Georgina Barbarossa y Vero Lozano dejaron emojis de corazones rojos.

De esta manera, el emotivo festejo de Lizy Tagliani al confirmar la adopción plena de su hijo incluyó un video y un mensaje repleto de alegría. "Se encontraron nuestras miradas", manifestó la presentadora y celebró la decisión de la Justicia.