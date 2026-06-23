Lizy Tagliani contó la decisión que tomó durante meses para estar "a la altura" de Annie

En una charla íntima con Marcelo Polino en Caras Glam, Lizy Tagliani compartió detalles sobre su experiencia interpretando a la malvada señorita Hannigan en el musical "Annie" en el Teatro Broadway. La humorista y actriz explicó cómo fue construir el carácter de la villana y también destacó al elenco que la acompaña.

Lizy Tagliani disfruta de hacer la villana en Annie

Para representar a la malvada directora del orfanato, Lizy Tagliani tuvo que adaptarse a ese nuevo rol. En diálogo con Caras Glam, la interprete indicó: "La experiencia en Annie, junté a todas las malas que veía en las novelas para hacerla".

LIzy Tagliani en Caras TV

"Annie es increíble, la estoy pasando tan bien, me encanta, lo disfruto mucho. Hago una malvada y eso no sé si se puede decir, pero es un mimo. Es como el maricón de chiquita que era, ¿entendés? Junté todas las malvadas de las novelas. Y bueno, las junté a todas ahí, me salió una que los chicos al final la aman porque dice, '¿Cuándo viene la mala?' Soy como una Cruella de Vil", indicó la artista.

La conductora también habló sobre el elenco del musical, destacando la actitud y preparación de las más chicas: "Las nenas, son increíbles, súper preparadas, amorosas todas. Hay tres elencos de nenas por una cuestión de minoridad. Y después Julieta Nair Calvo, que es extraordinaria, muy bella, talentosa, buena compañera. Miguel Ángel Rodríguez, también un genio, un capo total".

LIzy Tagliani visitó Caras Glam

Respecto a su relación con Miguel Ángel Rodríguez, Lizy Tagliani comentó que "no para de hablar" y expresó con el humor que la caracteriza: "¿Cómo será convivir 6, 8 horas con él todo el día así?. Y la verdad que lo extrañás porque es buen compañero abajo y hermoso compañero arriba del escenario".

LIzy Tagliani con Marcelo Polino en Caras Glam

Lizy Tagliani del stand up al canto

Lizy Tagliani venía con una amplia experiencia en televisión y en el teatro, pero Annie la desafió a usar todo su potencial para protagonizar uno de los espectáculos más exitosos y conmovedores de los últimos tiempos. En Caras TV, la artista confesó que tuvo que estudiar canto para interpretar a su personaje. “Me puse a estudiar clases de teatro y canto con Virginia Módica desde octubre hasta que después empezamos, para poder por lo menos estar a la altura, porque son muy talentosos"

De acuerdo a las palabras de la artista descubrió en la actuación una nueva faceta y que disfruta mucho. "Me dio mucho placer hacerlo. Me encanta, lo disfruto como actriz", expresó la comediante. Con estas declaraciones para Caras TV, Lizy Tagliani mostró su versatilidad en el escenario y también, demostró que es una artista a todo terreno y así lo demostró encarnando su papel de la icónica Miss Hannigan.