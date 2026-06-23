Lizy Tagliani reveló cuál es la única regla que no negocia con su hijo

Desde que se convirtió en madre, Lizy Tagliani encontró una nueva rutina que disfruta plenamente. En una charla íntima con Marcelo Polino para Caras Glam, la conductora habló de la crianza de su hijo y contó cuáles son los límites que mantiene firmes dentro de su casa.

Lizy Tagliani en Caras Glam

La regla que Lizy Tagliani no negocia con su hijo

Aunque se define como una madre relajada, Lizy Tagliani admitió que heredó algunas costumbres de su propia mamá y que hay normas básicas que considera fundamentales para la convivencia. “Soy muy exigente con algunas cosas”, explicó en Caras TV. Entre ellas, destacó una que no está dispuesta a negociar: la hora de la comida.

“Se sirve la comida y se come lo que hay. No hay berrinches ni nada de eso”, contó ante Marcelo Polino. Para ella, establecer ciertos límites claros desde pequeño resulta importante para acompañar su crecimiento y fomentar hábitos saludables.

Lizy Tagliani en Caras Glam

En cambio, cuando se trata de la ropa y la estética, la conductora adopta una postura completamente distinta. Según relató, le gusta darle libertad para que experimente y tome sus propias decisiones. “Yo le digo que tiene que ponerse zapatillas, medias, pantalón, remera y un buzo si hace frío. Después, que elija lo que quiera”, explicó entre risas.

El resultado suele ser una combinación tan divertida como impredecible. “Por ahí se pone una media amarilla, un pantalón de jean y todo mezclado”, comentó sobre Taty, a quien definió como “un sol”.

Lizy Tagliani: “Queremos que nuestro hijo decida cuándo aparecer en los medios”

Durante la entrevista con Marcelo Polino, Lizy Tagliani también se refirió a la exposición pública de su hijo y explicó que, junto a su familia, tomaron una decisión muy clara respecto a ese tema. “Por ahora sí, queremos que decida él”, respondió cuando Polino le preguntó si mantendrán el bajo perfil del niño a medida que crezca.

En ese sentido, la actriz reconoció que su hijo disfruta mucho de la atención y que incluso suele mostrarse más atento que ella frente al cariño de la gente. “Es virginiano, como yo. Le encanta que todo esté prolijo”, contó.

Lizy Tagliani y Marcelo Polino en Caras Glam

Con humor, recordó una situación que se repite cada vez que salen juntos. “A veces alguien me llama y yo me hago la distraída. Entonces él me dice: ‘Mamá, te llamó. Sacate una foto’”, dijo sobre la simpatía que el pequeño tiene con sus fanáticos.

Más allá de esas escenas del día a día, la conductora remarcó en Caras Glam que su prioridad es respetar los tiempos de su hijo y permitir que sea él quien, cuando crezca, decida qué lugar quiere ocupar frente a las cámaras.