Durante su paso por Caras Glam, el nuevo ciclo conducido por Marcelo Polino en Caras TV, Lizy Tagliani compartió una anécdota desconocida sobre sus comienzos en el teatro y sorprendió al revelar el importante rol que tuvo Luciana Salazar en ese momento. Con total sinceridad, aseguró que la modelo le dio la confianza que necesitaba para afrontar un desafío que la llenaba de dudas.

“De Luli Salazar tengo para hacer un libro. Ella me salvó la carrera. Yo la amo”, expresó la conductora al recordar la experiencia que vivió durante los ensayos de Casa Fantasma, la exitosa comedia protagonizada por Pedro Alfonso en 2014.

Lizy Tagliani y Marcelo Polino en Caras Glam

Lizy Tagliani reveló cómo Luciana Salazar le salvó su carrera

Según contó, llegar al teatro representó un cambio enorme en su vida profesional. Acostumbrada al humor del circuito under y a un estilo mucho más descontracturado, enfrentarse a una comedia familiar le generaba inseguridad. “Yo venía de decir barbaridades en los boliches y de golpe tenía que hacer una obra para toda la familia”, recordó.

Mientras el resto del elenco se divertía leyendo las escenas, Lizy Tagliani empezó a preocuparse. Sentía que no estaba entendiendo el proyecto y que podía terminar decepcionando a quienes habían apostado por ella.

Lizy Tagliani en Caras Glam

Fue entonces cuando decidió recurrir a Luciana Salazar. Tal como le confesó a Marcelo Polino, observaba que la modelo siempre estaba pendiente de todo, aunque muchas veces pareciera estar distraída hablando por teléfono o resolviendo cuestiones personales. “Yo la veía como desconectada, pero siempre estaba en todo. Entonces pensé: le voy a preguntar a ella”, recordó.

Sin embargo, Lizy se acercó durante uno de los ensayos y le confesó sus dudas sin vueltas. “Le dije: ‘Yo no conozco tanto de esto, pero a mí tanta risa no me da el guion’”, contó. La respuesta de Salazar fue inmediata y contundente. “Olvidate, cuando salga la vas a romper”, le aseguró.

Aunque la conversación duró apenas unos segundos, esas palabras tuvieron un impacto enorme en la conductora. “Siguió hablando por teléfono y listo, pero a mí me dio una tranquilidad tremenda”, remarcó la artista.

Lizy Tagliani contó la faceta desconocida de Luciana Salazar

Más allá de aquella experiencia laboral, Lizy Tagliani aprovechó la entrevista para destacar el costado humano de Luciana Salazar, una faceta que, según ella, muchas veces no coincide con la imagen pública que se tiene de la modelo.

“Es una mujer buena, compañera y consejera”, afirmó. Además, recordó que compartieron gran parte de aquella temporada teatral y que construyeron una relación marcada por el afecto y el respeto mutuo. Y agregó: “La pasamos espectacular. Es una profesional increíble y tiene unas anécdotas que me hacen reír muchísimo”.

Lizy Tagliani y Luciana Salazar

Para Lizy, Luciana es una de esas personas que sorprenden cuando se las conoce de cerca. “Hay otra sensibilidad que no siempre se ve. No es solamente eso que muestra el personaje público”, reflexionó en Caras Glam.

Años después de aquel estreno exitoso, la conductora sigue recordando ese consejo como un gesto simple pero decisivo. Una frase breve que llegó en el momento justo y que, según asegura, le permitió confiar en sí misma cuando más lo necesitaba.