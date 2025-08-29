Luciano Pereyra sobre su esposa: “A Julia me la mandó Dios”

En una entrevista íntima con Héctor Maugeri en +CARAS, Luciano Pereyra abrió su corazón y habló como nunca de su historia de amor con Julia Rezzuto, con quien se casó el pasado 22 de marzo en una ceremonia íntima y secreta en Luján. Asimismo, el reconocido cantante contó detalles de su vínculo con Julia, cómo se enamoraron y de la nueva etapa que atraviesan como matrimonio.

La historia de amor de Luciano Pereyra y Julia Rezzuto

“¿Cómo apareció en tu vida?”, le preguntó Maugeri. Convencido, Luciano respondió: “A Julia me la mandó Dios”. Luego agregó: “Los tiempos de Dios son perfectos. Es una compañera increíble y a la vez muy creíble. Amamos las mismas cosas, nos gusta la naturaleza, los perros. Disfrutamos mucho el tiempo que estamos juntos. Realmente la pasamos muy bien y para confirmar eso decidimos casarnos”.

Luciano Pereyra y Julia Rezzuto se casaron el 22 de marzo de 2025 en una boda íntima y campestre.

Además, el intérprete de 43 años recordó cómo fue ese primer acercamiento con quien hoy es su esposa: “Ella iba a los conciertos, yo la miraba, por momentos la reconocía, ambos vivimos cada uno su vida sin conocernos. Hasta que seis años atrás fuimos a cenar y ya no nos separamos más”.

Y aunque siempre fue de relaciones largas, admitió que con Julia todo se dio diferente: “Con Julia fue todo distinto. Otra edad, otra etapa de mi vida. Encontrar a Julia fue una bendición”.

Luciano Pereyra y Julia Rezzuto.

Luciano Pereyra reveló que junto a su esposa estan buscando un hijo

Tras casarse, los tortolitos disfrutan del presente. En compañía de sus perros, viven en una casa en Luján que privilegia el aire libre, los materiales nobles y el valor de lo simple. En ese espacio compartido, cada rincón parece haber sido pensado para sostener una forma de vida centrada en el disfrute pausado y genuino.

“Me gustaría ser papá”, expresó Luciano Pereyra en +CARAS.

Allí, Luciano y Julia, ya como marido y mujer, tienen la ilusión de sumar un hijo a la familia. El cantante lo expresó con humor y ternura: “Me gustaría ser papá. Estamos practicando, es la mejor parte y la más divertida”. Con una sonrisa cómplice, sumó: “No me imagino como papá, no hago futurología con eso. Todo el camino lo va acomodando y si va a suceder ese momento, tengo ganas de vivir esa experiencia”.

Con la música como motor y el amor como guía, Luciano Pereyra atraviesa una de las etapas más plenas de su vida, acompañado por la mujer que —según él— fue un verdadero regalo de Dios.

