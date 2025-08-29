Tras la denuncia de Benjamín Alfonso, revelaron el nombre de la actriz que lo habría acosado

Benjamín Alfonso es un reconocido actor argentino, con una larga lista de diferentes proyectos exitosos, e incluso ser parte del elenco de En el Barro, la nueva serie tendencia de la plataforma y los hermanos Ortega. Sin embargo, tuvo la posibilidad de hacer su nombre en España, gracias a una mega producción de Netflix, de la cual fue despedido tras grabar todas sus escenas. Hace unos días, reveló que su abrupta salida de la novela ocurrió debido a que fue víctima de acoso. Fernanda Iglesias no dudó en dar el nombre de la actriz que lo habría acosado durante el rodaje.

Benjamín Alfonso

¿Quién es la actriz que lo habría acosado a Benjamín Alfonso?

Benjamín Alfonso emocionó a todos los argentinos cuando reveló que sería parte de una de las promesas y grandes producciones de Netflix: Valeria, la novela española. En ella, cumpliría un rol protagónico junto a Diana Gómez, quien tuvo el papel estelar. Sin embargo, y tras grabar todas sus escenas, se dio a conocer que lo habían despedido, y decidieron contratar a Maximiliano Iglesias para reemplazarlo. Sus talentos actorales se vieron observados bajo la lupa, hasta que hace unas semanas él reveló lo ocurrido.

Benjamín Alfonso, Diana Gómez

En Almorzando con Juana (eltrece), apuntó contra la producción de Netflix y denunció que había sido acosado por una de sus compañeras de elenco. "Me contrataron para hacer una serie. Era uno de los primeros equipos de trabajo en el cual eran todas mujeres, un equipo ultra feminista. Durante el rodaje empezaron a pasar un montón de cosas. A todo esto, yo no podía decir nada. Teníamos un contrato de exclusividad y de silencio. Se la cuida mucho a la mujer, pero al hombre no se lo cuida", expresó en vivo.

Sin embargo, decidió no volver a referirse a lo ocurrido. En este contexto, en Puro Show (eltrece), decidieron hablar de los dichos del actor y Fernanda Iglesias fue la que reveló el nombre de la actriz que lo había estado acosando. “Es con quien él tenía las escenas, la protagonista: Diana Gómez”, expuso la panelista. La actriz de 36 años, que además hizo el rol de esposa de Berlín en La Casa de Papel, fue apuntada por los medios de comunicación argentinos y algunos usuarios en las redes sociales, quienes no tardaron en dar su opinión al respecto.

Por el momento, ninguno de los dos artistas volvieron a referirse al tema. Por su parte, Benjamín Alfonso sigue protagonizando grandes obras de teatro y producciones de televisión y streaming. Diana Gómez es una de las actrices más seguidas de España, quien no duda en compartir su vida privada, casada con el periodista catalán Roger Escapa, con quien tuvo un hijo y llevaba de novia hace un tiempo. La noticia la puso en la mira de todos los fanáticos de la serie y del actor.

