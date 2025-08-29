Wanda Nara atraviesa un nuevo conflicto en su vínculo con Mauro Icardi, esta vez marcado por una decisión que habría impactado directamente en la relación del futbolista con sus hijas. En medio de un proceso legal que sigue sumando capítulos, se conocieron detalles sobre la estrategia que habría aplicado la empresaria para limitar el contacto de las niñas con el padre.

Wanda Nara suma una nueva polémica con Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi vuelven a estar en el centro de la escena, esta vez por una situación que involucra a sus hijas y una posible estrategia que habría sido utilizada para impedir el contacto entre ellas y el futbolista. La información surgió en las últimas horas, generando nuevas polémicas sobre el vínculo familiar.

Luego de una nueva resolución emitida por el Ministerio Tutelar de Menores, que volvió a poner el foco en los problemas que hay para sostener vínculo entre el delantero y las niñas, Gustavo Méndez reveló un dato que sumó tensión al escenario familiar.

En el escrito, hicieron hincapié en el comportamiento de las niñas: "Las niñas están atrapadas en un severo conflicto de lealtades". El panelista continuó explicando que la mayor de las niñas "muestra una marcada diferencia en su discurso". Esto sucede porque, al estar sola, expresa con libertad lo que quiere con respecto a su padre, pero “su relato cambia al estar junto a su madre".

En la misma línea, se intenta explicar el sentir de la niña: "Eso refleja la culpa que la mayor siente por tener intereses y dice que en ocasiones pueden ser distintos a los de su progenitora, pudiendo llegar a percibirlo como traición hacia la misma".

Por su parte, la hija menor, se evidencia que logra expresar sus temores: "Si voy con papá, tengo miedo de no ver nunca más a mamá". En el escrito también se detallan algunas maniobras que habría implementado Wanda Nara para impedir el vínculo de Mauro Icardi con las menores.

De acuerdo con el periodista, mientras las menores se encontraban bajo el cuidado de Wanda Nara en el edificio Chateau Libertador, se habría utilizado como argumento una falla en la conexión a internet para justificar la imposibilidad de realizar videollamadas con su padre. “La red de Wi-Fi no funcionaba”, fue la frase con la que la empresaria se habría justificado. A su vez, explicó que esto no habría sucedido en una sola ocasión.

"Esto se da a pesar de que la señora Nara tiene entre sus ayudantes a una persona encargada de comunicaciones y asistente de redes", explica el Ministerio Tutelas de Menores en su resolución. De esta forma, señalaron la justificación de la artista como “poco creíble”, a sabiendas de que trabaja a través de este medio y tiene asistentes que podrían ayudarla a solucionar la conexión de las niñas.

Wanda Nara quedó nuevamente en el centro de la escena tras conocerse la estrategia que habría aplicado para impedir el contacto de sus hijas con Mauro Icardi. El dato, revelado luego de una nueva resolución del Ministerio Tutelar de Menores, se suma a una serie de observaciones que exponen la complejidad del vínculo familiar.

