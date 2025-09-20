María Rosa Fugazot reveló la verdad sobre su separación de Santiago Bal: “No me dejó, me fui”

En +CARAS, María Rosa Fugazot se animó a contar cómo fue realmente su separación de Santiago Bal. En diálogo íntimo con Héctor Maugeri, la actriz recordó aquel momento que marcó un antes y un después en su vida, pero también habló de cómo con los años pudo mirar esa historia desde otro lugar, sin rencores y con mucha honestidad.

La relación con Bal había empezado muchos años antes, pero fue en Villa Carlos Paz, en plena temporada teatral, cuando todo cambió. Santiago estaba con ella, pero también había conocido a Carmen Barbieri. Entre bambalinas, el romance comenzó a crecer hasta que Fugazot entendió lo que pasaba y tomó una decisión firme: irse.

María Rosa Fugazot reveló la verdad sobre su separación de Santiago Bal

Según ella, no hubo un “lo dejó por otra”, sino un acto de dignidad personal. “En realidad no me dejó él, me fui yo. ¿Qué iba a hacer ahí? Cuando yo me di cuenta de lo que pasaba, me di media vuelta y me fui, no me voy a quedar así”, explicó. Bal intentó convencerla de quedarse, pero ella tenía claro que no iba a aceptar esa situación y sin dramatizar cerró esa historia, aunque no del todo.

Con el tiempo, la vida las puso frente a frente a Carmen y a ella en más de una ocasión. Muchos imaginaron enemistad, distancia o resentimiento, pero Fugazot contó que nunca fue así. “Nos saludabamos y todo. Un día me dijo, ‘Estás enojada conmigo’ y yo le dije: ‘¿Qué querés, que te aplauda?’. Pero nunca me peleé con ella. No. Porque es estúpido. Primero que nadie deja a nadie, la gente se va”, aclaró la actriz.

María Rosa Fugazot en +CARAS.

Lo curioso es que, con el correr de los años, la familia terminó reconociéndola con mucho cariño. Federico Bal, hijo de Santiago y Carmen, le confesó que a pesar de aquella historia, todos la querían: él, sus hermanos y hasta su madre. Un guiño inesperado que a Fugazot le causó gracia y ternura.

Sobre Santiago, la actriz lo recordó con una mezcla de nostalgia y realismo. “Tenía cosas maravillosas, era un tipo sensacional. También era un nene en la parte emocional. Él tenía que conquistar, él tenía que seducir todo el tiempo”, dijo.

Santiago Bal, Carmen Barbieri y su hijo Federico Bal.

La separación no fue fácil. Estuvo triste, deprimida, como cualquiera que atraviesa un desengaño amoroso. Sin embargo, con el tiempo lo aceptó como una etapa más de la vida. Años después, cuando Bal ya estaba enfermo, volvieron a hablar seguido por teléfono. “Cuando estaba enfermo me llamaba y me decía: ‘¿Por qué no venís a verme?’. ‘Porque no voy a ir a hacer circo’, le decía yo. A mí no me gusta el circo”, contó. Durante esas charlas, Bal se reía de sus respuestas, la escuchaba y hasta le reconocía sus errores. Más de una vez le dijo que había sido un tarado y que se arrepentía, aunque, como siempre, las disculpas llegaron tarde.

Cuando falleció en 2019, Fugazot no estuvo en su velatorio. “No me gusta hacer ciertas cosas, aparte hace años que no voy a los velatorios porque siento que lo que uno amó de la gente no está ahí”, explicó. Y cuando Maugeri le preguntó si lo había amado mucho, la respuesta salió sin titubeos: “Sí, lo amé mucho a él y al padre de mis hijos”.

MDP