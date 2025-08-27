Carmen Barbieri contra Ayelén Paleo por la detención de su madre: "Ella quería ser famosa y ahora es famosa, pero por otra cosa"

Carmen Barbieri no esquivó el tema cuando el notero de Sálvese Quien Pueda le preguntó por la situación de la madre de Ayelén Paleo, quien quedó detenida en un operativo que incluyó quince allanamientos en distintas provincias.

Elizabeth Rodrigo, de 62 años, está acusada de liderar junto a otras personas una presunta red de explotación sexual de mujeres adultas en Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa.

Ayelén Paleo y su madre, Elizabeth Rodrigo

Carmen Barbieri contra Ayelén Paleo por la detención de su madre

“Que lo arregle la justicia. Para mí ya hubo justicia divina”, respondió Barbieri, marcando el tono de una entrevista cargada de recuerdos personales. La conductora evocó las amenazas que recibió su madre en plena crisis con Santiago Bal y responsabilizó a la familia de Paleo. “Tuve que cambiar de número muchas veces. Yo también sufrí mucho por mi mamá cuando la llamaban. Si Santiago estuviera vivo, se volvería a morir del disgusto”, señaló.

Con crudeza, Carmen lanzó una frase que rápidamente se viralizó: “Ella quería ser famosa, y ahora es famosa, pero por otra cosa. Y la fama es brava, hay que tener cuidado”.

Barbieri también aseguró que conoció personalmente a Rodrigo. “Se la pasaba en el camarín de Santiago. Yo pensé que estaba cuidando a la nena, que tenía 19 años, pero después se hizo muy amiga de él. Sabía que tenían un estudio para preparar chicas para el modelaje, eso no tiene nada de malo. Ahora parece que era otra cosa”, comentó irónicamente.

La actriz recordó que en aquel entonces realizó varias denuncias policiales. “No era invento de mi mamá. Yo atendí al hermano de Ayelén cuando amenazaba. Tuve que cambiar mi número varias veces. Fue un año muy movido, justo cuando me separé”, remarcó.

El escándalo revive una historia que marcó a la farándula en 2011, cuando Paleo fue señalada como tercera en discordia en la separación de la conductora y Santiago Bal. Aunque la exvedette siempre negó un vínculo sentimental con el director teatral, ese episodio fue el inicio del fin para un matrimonio de 26 años.

Hoy, con Ayelén Paleo alejada de los medios y dedicada al negocio inmobiliario, la detención de su madre vuelve a ponerla en los medios. Para Carmen Barbieri, el episodio volvió a recordarle situaciones del pasado y hoy decidió hacer pública su postura.



F.A