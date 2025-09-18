La contundente respuesta de Cande Vetrano tras los rumores de infidelidad de Andrés Gil

La separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez sigue teniendo repercusiones. La actriz dio un paso al frente y reveló que había sido desleal a su esposo, logrando así que comenzara una ardua investigación en los medios de comunicación para dar con el protagonista del affaire. El nombre con el que ha sido vinculada la experta de artes escénicas, fue el de Andrés Gil, esposo de Cande Vetrano.

Gimena Accardi y Andrés Gil

Gimena Accardi y Andrés Gil protagonizaron juntos En otras palabras, una obra que los llevó a compartir muchos momentos durante meses. Esta cercanía ha sido motivo para aumentar los rumores de un supuesto affaire entre ellos. Sin embargo, los actores negaron rotundamente dichas declaraciones y aseguraron que solo eran amigos.

El incómodo presente de Cande Vetrano y Andrés Gil

Recientemente fue la periodista Fernanda Iglesias quien revolucionó las redes sociales al confirmar el affaire de Andrés Gil y Gimena Accardi. Fue mediante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram que la panelista de Puro show realizó la declaración: “¿Se sabe quién fue al final el amante de Accardi?”, fue la pregunta gatillo. Fiel a su estilo, la periodista no dudó y lanzó: “Andrés Gil, aunque lo nieguen”.

Declaración de Fernanda Iglesias sobre Andrés Gil y Gime Accardi

La filosa declaración de la periodista, volvió a posicionar el matrimonio de Cande Vetrano en el centro de la escena mediática. Y es que la esposa de Andrés Gil intentó estar alejada de todo el escándalo, manteniéndose enfocada en sus proyectos profesionales y en su familia, sobre todo en la crianza de su hijo, Pino.

La reacción de Cande Vetrano a las declaraciones de Fernanda Iglesias

Cande Vetrano reapareció en redes sociales tras la categórica declaración de Fernanda Iglesias, y lo hizo con la intención de revelar su presente familiar. La actriz compartió un par de fotografías en su cuenta de Instagram en donde se puede ver que está disfrutando de unos días en familia junto a Andrés Gil y su hijo.

Andrés Gil

Si bien se desconoce el lugar exacto al que han decidido ir para desconectar de todo el escándalo que rodea a la familia, sus historias en Instagram apuntan a que están disfrutando del mar. Andrés Gil compartió una tierna fotografía en donde carga a su hijo Pino en la costa, mientras que Cande Vetrano publicó un video en el mismo lugar. La pareja, que se mantiene alejada del escándalo, ha dejado en evidencia que su vínculo se mantiene estable y que están disfrutando de unos días lejos de las cámaras.