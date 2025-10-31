Mercedes Carreras y las serpientes reales de “Las locas”: “Era el papel que soñé toda mi vida”

CARASTV

En una charla íntima con Héctor Maugeri para +CARAS, Mercedes Carreras revivió uno de los hitos más grandes de su carrera: su protagónico en Las locas, la película que en 1977 le valió el Premio a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Moscú, uno de los certámenes más prestigiosos del mundo, reconocido por destacar obras con compromiso social y profundidad psicológica.

“Pasaron de la ingenuidad maravillosa de Enrique para mostrar la alegría, a tratar temas profundamente comprometidos, como la salud mental”, introdujo Maugeri. La película, dirigida por Enrique Carreras, se internaba en la vida de las internas de un hospital psiquiátrico, explorando los límites entre la cordura, la represión y la libertad femenina.

Mercedes Carreras y una de las escenas más difíciles de su vida

Carreras recordó la filmación de la escena más emblemática del film. “Cuando uno se da cuenta de que es el momento, hay que jugarse. Me dijeron: ‘Todos los bichitos están sin veneno, no pasa nada’, pero eso es muy fácil decirlo. Cuando estás una hora sentada entre luces, cámaras y después te tiran todo eso encima… es tremendo”.

Mercedes Carreras junto a Los payasos de la tele

Rodeada de serpientes, arañas y ratas reales, la actriz se entregó por completo a su personaje. “Cuando uno tiene el personaje que soñó toda la vida, no le importa nada”. Esa entrega absoluta le valió el reconocimiento del jurado y el aplauso interminable de una sala colmada con más de tres mil espectadores en Moscú. “Cuando terminó la proyección, todo el público giró hacia el palco donde estábamos y aplaudieron sin parar. Fue inolvidable”.

Mercedes Carreras, una actriz que rompió etiquetas

“En ese momento se rotulaba mucho. Si hacías comedia, no podías hacer drama”, explicó Mercedes. Maugeri asintió: “Si estabas con Gaby, Fofó y Miliki, olvidate de que te dieran un papel dramático”. Pero Las locas cambió todo. El film fue un punto de inflexión: demostró que Mercedes Carreras podía habitar la comedia y el drama con la misma intensidad, y que detrás de la actriz popular había una intérprete capaz de explorar los abismos de la mente humana.

Mercedes y Enrique Carreras junto a sus cuatro hijos

“‘Las locas’ fue el papel que soñé toda mi vida. Fue donde pude mostrar que detrás de la sonrisa también había profundidad y entrega”, confesó. La película, que abordaba la fragilidad psicológica desde una mirada profundamente humana, se convirtió en un símbolo del cine argentino de los años setenta. Con ese papel, Mercedes trascendió el entretenimiento para convertirse en una artista de convicciones. “El cine me dio muchas alegrías, pero ‘Las locas’ me dio el alma del oficio. Me demostró que el arte también es coraje”.