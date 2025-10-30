Alejandro Cipolla, el abogado de Morena Rial, aseguró que su clienta sufre "torturas" en prisión

Los días de Morena Rial se complicaron. En las últimas horas, la jueza Andrea Rodríguez Mentasty comunicó el rechazo al pedido por sus abogados, Martín Leiro y Alejandro Cipolla, de acceder a la prisión domiciliaria al ser madre de un bebé de un año, además le dictaron prisión preventiva por lo que la hija de Jorge Rial deberá continuar recluida en la Unidad 51 de Magdalena.

Ante este duro panorama, Leiro expresó en A la Barbarossa (Telefe) cómo su clienta se tomó esta información: "Está consternada, en shock. Nosotros dábamos por sentado que esta semana iba a poder estar en su casa con Amadeo por la lógica procesal y penal". Por su parte, Alejandro Cipolla habló de las duras condiciones en la que vive Morena e hizo una contundente denuncia pública.

El calvario de Morena Rial en prisión: su abogado habló de torturas

El 28 de septiembre, Morena Rial fue detenida y trasladada a una unidad penitenciaria luego que la Justicia determinara que incumplía con las medidas establecidas en febrero, cuando se le otorgó la excarcelación.

Desde entonces, la joven de 26 años se encuentra recluida en un penal, contando las horas y hasta ayer esperanzada en obtener la prisión domiciliaria, que sus abogados solicitaron al considerar que Morena corría peligro en el penal al ser una figura pública, sumado a que es madre de un bebé.

Pero esa posibilidad fue descartada por la jueza Andrea Rodríguez Mentasty, quien se negó a habilitar ese recurso para la hija del reconocido periodista. En este contexto, Alejandro Cipolla explicó que su clienta atravesó un complicado cuadro de salud durante el último fin de semana y no accedió a atención médica, considerando que esto es una “tortura”.

“La picó una araña, estuvo con fiebre y no le dieron atención médica. Estuvo toda la noche con fiebre. ¿Ahí qué me vas a decir también? ¿Qué la ley dice que se puede torturar a los presos?“, expresó en Mujeres Argentinas (eltrece).

Además, el letrado indicó que en el penal donde está alojada su clienta no se cumplen los requisitos mínimos y “fundamentales” a los que debe acceder un detenido. Ahora, Morena Rial se encuentra bien de salud.

Sin embargo, sus representantes está evaluando la posibilidad de solicitar un traslado ya que además de esta situación que vivió, consideran que es necesario que Morena Rial esté ubicada en un penal más cerca de Capital Federal para poder acceder a visitas.