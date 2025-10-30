Mercedes Carreras y las 95 películas junto a Enrique: “La peor película era la que no se filmaba”

En el estudio de +CARAS, Mercedes Carreras volvió a hablar de su historia de amor y de cine junto a Enrique Carreras, el director con quien compartió 95 películas y una vida entera. En un momento de la entrevista, su hija, Victoria Carreras, le dejó un contundente mensaje: “Mi padre, Enrique Carreras, batió un récord. Pero no lo hizo solo”. Entre aplausos, Héctor Maugeri recordó la magnitud del trabajo del cineasta: un hombre que filmó casi un centenar de títulos y que dejó una huella profunda en la historia del cine argentino.

“Le puso amor y pasión a cada uno de sus trabajos”, destacó el conductor. Al hablar de aquel vínculo tan singular -de amor, de trabajo y de familia-, Mercedes repasó los años más intensos de su vida. “Muchas veces me preguntaron cómo Enrique pudo filmar noventa y cinco películas. Para él, la peor película era la que no se filmaba; por eso hizo de todo. Yo fui parte de esa historia”, expresó con emoción la artista.

Mercedes Carreras junto a su hija Victoria

Mercedes Carreras y el equilibrio entre el set y la familia

“Tuve cuatro hijos, pero también una familia que me apoyó mucho”, contó la actriz. Y agregó: “La mamá de Enrique había sido actriz, una actriz española de larga trayectoria, que venía haciendo teatro y recorriendo toda América. Ella me entendía. Entonces se quedaba con mis niños -que eran una escalera, cuatro-. Por eso nunca pude hacer televisión: hacía cine”.

Su recuerdo se ilumina al mencionar a su colega y amiga: “Una vez Nora Cárpena me dijo: ‘Ay, yo no hice cine como vos’. Y yo le respondí: ‘Y yo no pude hacer televisión como vos, Norita’”. Esa complicidad familiar fue la base sobre la cual pudo sostener una carrera ininterrumpida. “Tuve mucha ayuda de mi suegra. Ella, que había sido actriz, me comprendía”, repitió, con gratitud.

Mercedes Carreras y su vínculo con Enrique

Cuando Héctor Maugeri le preguntó si había choques entre la actriz y la esposa, Mercedes fue tajante: “No. Lo respetaba muchísimo. Lo respetaba mucho en el set, porque él sabía mucho”. Y subrayó: “Pero también sabía manejar la relación: el vínculo de amor y el vínculo con mis hijos, tratando de multiplicarme. Por eso pude hacer tanto con él, porque tuve apoyo”. “Sí, claro que peleábamos”, admitió entre risas, pero descató que "lo más lindo de la pelea era la reconciliación, él buscaba la reconciliación y yo me hacía la difícil”.

Mercedes Carreras junto a Los Payasos de la Tele

“Me enamoré de él, y él se enamoró de mí”, dijo Mercedes con la serenidad de quien sabe haber vivido un amor completo. Por su parte, el conductor le preguntó si Enrique también se había enamorado de la actriz. “Creo que sí. Él amaba a sus actrices, las cuidaba. Pero yo me sentí valorizada por él, especialmente en Las locas, cuando obtuvimos el premio en Moscú”, respondió la artista.

Hoy, a más de seis décadas de carrera, Mercedes Carreras conserva la misma gratitud con la que empezó. Su historia con Enrique no fue solo una unión sentimental, sino también una sociedad creativa que hizo historia: dos nombres que, juntos, marcaron para siempre la pantalla grande del cine argentino.