Realeza y Secretos, programa completo: 6 de noviembre del 2026

En el programa del viernes, Realeza y Secretos, el ciclo de Caras TV dedicado a la monarquía, abordó la relación del príncipe Harry y Meghan Markle con la familia real británica, haciendo un recorrido por los acontecimientos que marcaron su historia reciente. El viaje de la pareja a Canadá, el regreso a Inglaterra, su postura ante la enfermedad del rey Carlos III, sus polémicas y las especulaciones sobre su futuro.

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Por otro lado, Realeza y Secretos puso el foco en la vida de la reina Isabel II de Inglaterra, recorriendo los momentos más destacados de su historia, su vida personal, su legado y su muerte.

Realeza y Secretos ofrece un recorrido por los episodios más relevantes de las casas reales y sus protagonistas con una mirada puesta en los acontecimientos, las historias personales y los detalles que desconocías de las monarquías. El programa se emite de lunes a viernes a partir de las 17 horas por Caras TV.