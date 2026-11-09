Realeza y Secretos, programa completo: 9 de noviembre del 2026

En una nueva emisión de Realeza y Secretos por Caras TV, se abordó la relación amorosa y la investigación en torno a la muerte de Lady Di y Dodi Al-Fayed ocurrida en París en 1997. El ciclo también hizo hincapié en el impacto que tuvo el hecho en el empresario Mohamed Al-Fayed y la relación tensa que mantuvo con la corona británica, tras la muerte de su hijo.

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En una segunda parte del programa, Realeza y Secretos puso el foco en Amalia, la princesa de Países Bajos e hija de la reina Máxima y el rey Guillermo Alejandro, quien se prepara para el futuro trono. El ciclo de Caras TV destacó el compromiso de la joven con causas sociales y humanitarias.

Realeza y Secretos se emite de lunes a viernes, a partir de las 17 horas, por Caras TV. Con una mirada centrada en las principales casas reales, sus protagonistas y los acontecimientos que marcaron la historia de la monarquía.