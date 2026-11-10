Red Carpet con Adriana Salgueiro y Andrea Bisso, programa completo: 10 de noviembre del 2026

En una nueva entrega de Red Carpet, el programa de Caras TV conducido por Adriana Salgueiro y Andrea Bisso brindó un homenaje a Elvis Presley, haciendo un recorrido por su vida privada y trayectoria. También, el ciclo analizó la colección de Chanel en Sídney con una mirada aguda sobre los diseños y la propuesta de la temporada.

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Por otro lado, Red Carpet mostró la conmemoración del príncipe Alberto de Mónaco a su madre Grace Kelly. Además, realizó un repasó por la influencia de la princesa Leonor, considerada un ícono de la generación Z.

Red Carpet se emite de lunes a viernes a partir de las 13 horas por Caras TV, con la conducción de Adriana Salgueiro y Andrea Bisso. El programa ofrece información de celebridades, espectáculos, moda, realeza y mucho más.