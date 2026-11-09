Red Carpet con Adriana Salgueiro y Andrea Bisso, programa completo: 9 de noviembre del 2026

Durante la emisión del lunes, Red Carpet con la conducción de Adriana Salgueiro y Andrea Bisso por Caras TV, hizo un repaso con todos los detalles de la presencia del Papa León XIV en la Argentina y adelantó los próximos pasos que dará en el país. Además, hizo un recorrido por su vida y trayectoria.

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Por otro lado, Red Carpet analizó la propuesta de Odette Álvarez, en el marco de la celebración por sus 15 años en el mundo de la moda. La colección estuvo inspirada en Japón y fue presentada en la Semana de la Moda en Madrid, España.

Red Carpet se emite de lunes a viernes a partir de las 13 horas por Caras TV, con la conducción de Adriana Salgueiro y Andrea Bisso. El programa que hace diferente tus tardes, presenta a diario información del mundo del espectáculo, las celebridades, la moda y otros temas de interés.