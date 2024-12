En una emotiva entrevista en +Caras, Roberto Moldavsky se sentó junto a Héctor Maugeri para mantener una entrevista y compartir anécdotas sobre su vida y carrera. Durante la charla, el humorista recordó a su padre, Jacobo, y el mensaje que este le dejó antes de fallecer, que marcó un antes y un después en su vida.

El mensaje que cambió su vida para siempre

“Uno tarda en darse cuenta de cuál es el oficio que mi padre realmente me dejó”, comenzó Moldavsky al reflexionar sobre la influencia de su padre. Según el humorista, Jacobo era un gran contador de chistes. “Pensé que lo que me había heredado era el comercio, porque también era comerciante; pero no era eso, era el humor. Me llevó tiempo darme cuenta a dónde apuntaba mi papá”, agregó en el living de +Caras.

Acto seguido, procedió a contar la emotiva conversación que tuvo en los últimos días de vida de su padre: “Mi papá estuvo varios días internado. Empezó a perder la noción en algunos momentos, la pasamos mal, fue muy difícil. Pero en medio de todo eso, tuvo un momento en el que frenó su locura, y me dijo: ‘Tenés que ser más feliz. Mirá lo que me toca vivir a mí, pero vos… ¿por qué no sos más feliz’”.

Roberto Moldavsky en +CARAS: “De mi papá heredé el humor”.

Ese instante quedó grabado en la memoria del humorista como una especie de autorización para buscar su verdadera felicidad. “Sentí como si fuera un nene al que le daban permiso para dejar todo, hacer otra cosa y dedicarse a ser feliz. Yo tenía 50 años, pero necesitaba escuchar eso. Fue lo último que hablé con mi papá, y entendí exactamente a qué se refería”.

Reinventarse en busca de la felicidad

Además, explicó que este cambio profundo en su vida también fue alentado por su amigo Jorge Schusseim, quien lo animó a dedicarse al humor profesionalmente. “Jorge vino con su gancho y me dijo que estaba para otra cosa. Sin él seguramente no estaríamos hablando acá. Fue un maestro indispensable”, aseguró con gestos de agradecimiento.

Esta transformación impactó profundamente a sus hijos, quienes lo consideran un ejemplo. “Mis hijos siempre me dicen que el mejor ejemplo que les di es el de dejar la parte lineal, que tenía su certidumbre, su parte económica arreglada y decidir apostar por lo que me gusta y buscar la felicidad”.

Moldavsky también destacó que su búsqueda nunca estuvo guiada por la ambición de la fama o el dinero. “Mi ambición no era estar en la calle Corrientes ni llenarme de plata. Empecé a buscar momentos de felicidad. Para mí, la felicidad es la suma de esos momentos, y fue esa búsqueda la que me llevó a esta realidad. Hoy lo vivo como un sueño”.

Superar los miedos y apostar por lo esencial

Cuando Maugeri le preguntó si tuvo miedo al cambiar de vida, Moldavsky fue honesto: “Tuve miedo, dudas, incertidumbre. Al principio, me planteaba si era esto lo que quería, si estaba bien o mal. Tuve todos los miedos. Me tiré a una pileta, que no estaba vacía, pero que tenía poquita agua. Me di cuenta de que tenía mucho más para ganar que para perder. Lo único que podía perder era material”.

Roberto Moldavsky, durante la entrevista, también compartió con una reflexión que resume su filosofía de vida: “Siempre les digo a mis hijos que hagan lo que les gusta, no importa si llegan lejos o no. Lo importante es hacerlo por uno mismo. Yo lo hice por mí, para estar mejor y más feliz”.