Tensión en MasterChef Celebrity: Andy Chango y Momi Giardina se pusieron nerviosos al hablar de la relación que tienen

Andy Chango y Momi Giardina se lucen en Masterchef Celebrity debido a sus ocurrencias y personalidades extrovertidas. En esta ocasión, los concursantes protagonizaron un incómodo y particular momento al hablar sobre la relación que los une más allá del reality. Bajo la mirada atenta del jurado, la conductora Wanda Nara, Ariel Rodríguez Palacios, quien se encontraba como invitado en el ciclo, y sus compañeros, ambos se robaron toda la atención con sus declaraciones.

La revelación de Andy Chango y Momi Giardina sobre su vínculo: “Somos parechef”

Masterchef Celebrity fluye cada vez más como también la complicidad entre los participantes. Andy Chango y Momi Giardina son dos de ellos que se entienden a la perfección y comparten el mismo humor. Por esta razón, en la emisión más reciente del jueves 13 de noviembre, el cantante y la bailarina llamaron la atención del resto de sus compañeros con una insólita revelación sobre su vínculo.

Todo comenzó cuando Ariel Rodríguez Palacios, quien se encontraba como invitado en el reality culinario, quiso saber si ellos mantenían una relación sentimental. “Para saber porque no lo sé de verdad y no quiero meter la pata, ¿ellos son pareja?”, preguntó al hueso el conductor de Ariel en su salsa. En ese instante, Andy Chango y Momi Giardina quedaron sorprendidos con la consulta y rápidamente contestaron.

Momi Giardina

“No”, dijo ella mientras que él agregó: “De cocineros sí”. A lo que Momi agregó divertida: “Sí, somos parechef pero no vínculo sexo afectivo”. En este sentido, contó que tiene “una amistad estrecha” con él que “traspasa las fronteras”. Sin embargo, Ariel Rodríguez Palacios contó que notó entre ellos “las miradas” por eso decidió preguntarles sobre qué tipo de vínculo tienen más allá de la cocina.

Ante su observación, Momi Giardina expresó entre risas: “Se me va a armar un quilombo”. Andy Chango, por su parte, comentó al respecto: “Y a mí… mi vieja se va a poner re celosa”. Previo al nuevo desafío culinario, la actriz comentó con sinceridad sobre su buena onda con el artista: “Hay un desorden mental que nos une”.

De esta manera, se vivió un clima de tensión en MasterChef Celebrity cuando Andy Chango y Momi Giardina se pusieron nerviosos al hablar de la relación que tienen. Lejos de ser una historia de amor, los concursantes coincidieron en que son amigos y buenos compañeros.

Malestar en MasterChef Celebrity por los "privilegios" que tiene Maxi López: de qué se quejan los participantes

De acuerdo con las declaraciones de Juan Etchegoyen en Mitre Live los participantes de Masterchef Celebrity (Telefe), el programa más visto del prime time, estarían enojados con el ex de Wanda Nara por recibir “beneficios especiales”. Acerca de esta información, el periodista expresó: “Quiero abrir el programa con algo sobre MasterChef que me estoy callando, pero lo voy a contar porque no da para más. Están todos en llamas por Maxi López”.

En este marco, contó el contexto en el que se produjo este quiebre: “Desde que Maxi López hizo el viaje a Europa a ver a su esposa, todos están recalientes porque no se bancan sus privilegios”. Ante esto, el especialista en farándula quiso desenmascarar a todos los compañeros del exjugador quien, al parecer, tendrían una mala imagen del empresario.

Maxi López

“Todos entendieron que Maxi viajaba por el accidente doméstico que tuvo la sueca, pero luego se enteraron de que el viaje ya estaba planificado y ahí estalla todo”, lanzó. Acto seguido, añadió: “He hablado con varios participantes que me confiesan en off the record esto”.

Para Etchegoyen, la buena onda y la amistad con Maxi López se disuelven una vez que se apagan las cámaras. “Las cosas como son, y a mí me gusta decir la verdad cuando noto una puesta en escena de cordialidad increíble. Personas que delante de cámara adulan y por atrás critican a mansalva”, disparó.

Finalmente, se encargó de desenmascarar a los cocineros amateurs que están luchando por quedarse con el premio mayor. “No cayó bien entre los integrantes del programa, y no hablo del jurado, ni de la conductora, sino de los participantes. Lo digo ahora porque pasaron unos días, pero lo cuento para que lo sepan. Nadie se fuma a Maxi por los beneficios que tiene como ex de Wanda”, concluyó.