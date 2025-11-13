Así es la casa de Hernán Drago: premiada a nivel mundial, sustentable y cuidada hasta el último detalle

Hernán Drago vive en una casa que fue premiada a nivel mundial por su diseño arquitectónico y su enfoque sustentable. Ubicada en un entorno natural, la propiedad se destaca por la integración de materiales nobles, por su eficiencia energética y por tener una planificación cuidada en cada detalle. El proyecto combina funcionalidad, estética y compromiso ambiental.

La increíble casa de Hernán Drago que fue premiada a nivel mundial

Hernán Drago reside en una propiedad que recibió reconocimiento internacional por su propuesta sustentable y por la atención minuciosa en cada aspecto de su construcción. El diseño, pensado para convivir con el entorno, refleja una mirada contemporánea que prioriza el confort, la eficiencia y la armonía con el paisaje.

Hernán Drago

Ubicada en un barrio privado de Nordelta, en el Tigre, la residencia no solo llama la atención por su diseño arquitectónico, sino también por su enfoque sustentable y su nivel de detalle. La propiedad fue reconocida a nivel internacional con el premio Architecture MasterPrize (AMP), uno de los galardones más destacados en la arquitectura contemporánea.

La vivienda fue diseñada por la arquitecta Bárbara Cudich, expareja de Hernán Drago, con quien compartió la casa con los dos hijos que tuvieron juntos. El proyecto se desarrolló con una mirada integral, que combina funcionalidad, estética y compromiso ambiental. Con una superficie de 510 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, la casa se encuentra a orillas de una laguna.

La casa de Hernán Drago

En la planta baja se encuentran los espacios sociales, desde el living y el comedor hasta una cocina con isla central, escritorio y área de servicios. Grandes ventanales permiten el ingreso de luz natural y conectan el interior con el jardín, donde se ubican una pileta con borde infinito, una galería semicubierta y un muelle privado. La orientación y disposición de los ambientes fueron pensadas para aprovechar la luz solar y favorecer la ventilación natural.

Con diseño sustentable y detalles modernos, así es la propiedad de Hernán Drago

Mientras que en la parte superior se encuentran los dormitorios, respetando la base de madera y hormigón del resto de la casa de Hernán Drago. La suite principal incluye vestidor, baño en suite y una vista abierta a la laguna. También hay habitaciones para los hijos, un playroom y un espacio de lectura. La paleta de colores neutros, los materiales cálidos y los detalles de terminación refuerzan la armonía general.

La casa de Hernán Drago

Predominan las líneas simples, los tonos tierra y los elementos naturales como madera, piedra y textiles livianos. La iluminación acompaña la arquitectura con artefactos empotrados y lámparas colgantes. Además, la construcción se distingue por su integración entre espacios comunes y privados. La circulación fluida permite una convivencia cómoda, sin perder la privacidad.

Más allá del reconocimiento internacional, la vivienda refleja una forma de habitar que combina diseño, conciencia ambiental y calidad de vida. Hernán Drago compartió en distintas ocasiones su interés por los espacios bien pensados que permiten una convivencia cómoda, sin perder la privacidad necesaria en una vivienda familiar.

La casa de Hernán Drago

Hernán Drago vive en una casa premiada a nivel mundial, sustentable y cuidada hasta el último detalle. El proyecto arquitectónico que habita refleja una planificación centrada en la eficiencia energética, la integración con el entorno y la calidad constructiva. Cada espacio fue diseñado con criterios funcionales y estéticos que responden a una forma de vida.

VDV