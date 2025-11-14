Pedro Rosemblat reveló las diferencias que tiene con Lali Espósito en la convivencia: “Me cambió mucho la vida”

Pedro Rosemblat y Lali Espósito son de las parejas más queridas por las redes sociales. Si bien priorizan usar sus cuentas de Instagram para mostrar sus trabajos, no dudan en mostrar el amor que se tienen y el tiempo compartido que viven con amigos y familia. Desde que comenzó su relación, ellos contaron públicamente que convivían y generó la duda de cómo era la intimidad. Sin dudarlo, fue el periodista el que reveló las diferencias que tiene con la cantante y cómo aprendió de ella.

La revelación de Pedro Rosemblat sobre sus diferencias con Lali Espósito: “Me cambió mucho la vida”

La relación de Pedro Rosemblat y Lali Espósito es muy comentada por los usuarios de las redes sociales y los medios de comunicación. Ambos tienen diferentes ámbitos laborales, pero se acompañan en todos los mejores momentos. Es por eso que muchos querían saber cómo era la convivencia entre ambos, y Grego Rossello no dudó en consultárselo al periodista, durante su visita a Ferne con Grego. Rosemblat reveló que había diferencias con la cantante y cómo ella le cambió la vida.

“Me cambió mucho la vida conocerla, porque ella tiene una manera de vivir y de conectar con la alegría y con el placer que para mí es fundamental”, comenzó exponiendo en el podcast. De esta manera, explicó que él era "neurótico" mientras que ella es "una persona que disfruta la vida permanentemente”. “Vivimos juntos y todos los fines de semana invitamos gente y hacemos asado. Yo soy de preocuparme si se cae ceniza en la alfombra o si alguien rompe un vaso... Y ella es como: ‘Estamos con amigos en casa, ¿qué te importa? Mañana limpiamos’”, reveló el periodista.

Finalmente, se sinceró sobre sus sentimientos y contó que a su lado es feliz, ya que la admira como persona, "más allá de la pareja”. “La observo mucho y aprendo. Ella es bárbara, muy potente, y donde llega no pasa desapercibida. El que tenía que aterrizar a esto era yo. A mí al principio me daba pudor el título de ‘el novio de Lali’, pero ahora ya lo tengo incorporado... y me encanta”, cerró el periodista. Sus dichos se viralizaron en redes sociales y muchos destacaron la confianza que ambos mantienen, al igual que la honestidad dentro de la pareja.

¿Dónde viven Pedro Rosemblat y Lali Espósito?

Lali Espósito y Pedro Rosemblat revelaron que convivían en diversas entrevistas, y no dudan en mostrar los mejores recuerdos del día a día. Ellos viven en una lujosa mansión ubicada en un exclusivo barrio privado de la zona Norte de Buenos Aires, Argentina. Su hogar es en el San Jorge Village Country Club, con amplios espacios, cuatro dormitorios, cinco baños y un quincho cerrado, además de sus mascotas y decoraciones que muestran su gusto similar en la música.

El periodista y la cantante mantienen una tierna relación de hace más de un año, donde se acompañan en nuevos proyectos y en sus trabajos. Sin embargo, también comparten la convivencia, en la tranquilidad de su hogar, y rodeados de seres queridos. Es así como Pedro Rosemblat logró aprender de las diferencias que tiene con Lali Espósito, exponiendo su personalidad más relajada, y ayudándolo a encontrar esa felicidad.

