La China Suárez apareció con una cartera exclusiva y aseguran que se la robo a Wanda Nara: los detalles

La guerra entre Wanda Nara y la China Suárez está más encendida que nunca. Ambas mujeres tienen una enemistad mediática, que data desde el primer Wandagate en el 2021. En los últimos meses, ambas se tuvieron en la mira, y mostraron la guerra desde un lado más fashionista, sobre todo en uno de los ámbitos favoritos de la modelo: las carteras. Es así como, en las últimas horas, la actriz se mostró en un día de shopping con Mauro Icardi, Francesca e Isabella Icardi, y sorprendió con un bolso exclusivo, que muchos aseguran que se lo robó a Wanda.

La China Suárez y Mauro Icardi están en la Argentina, disfrutando de sus trabajos y compromisos en el país. Tras haberse radicado en Turquía, lugar donde el deportista juega al futbol, volvieron para que la actriz pudiera realizar promoción de una nueva serie con Disney+, y que el futbolista se reencontrara con sus hijas. Es así como decidieron, en su día recreativo, pasear por el shopping Paseo Alcorta, donde las cámaras y los fanáticos de la farándula los siguieron con cámaras.

En este contexto, a los expertos fashionistas les llamó la atención la lujosa y exclusiva cartera que la China Suárez estaba utilizando, y uno de ellos le escribió a Yanina Latorre. En SQP (América), la conductora leyó un mensaje, donde aseguraba que la actriz le habría robado el bolso a Wanda Nara. "Una entendida en materia de carteras me dice: 'La China lleva en la mano una LV (Louis Vuitton) de monograma, de cuero negro, del año 2013. Si llega a ser de Wanda, ni siquiera la pago Mauro, sino Maxi", expuso Latorre, y desató el debate mediático.

La guerra de las carteras

"Francesca ya es grande. Se da cuenta que esa cartera es de la madre. ¿Será que le agarró la cartera vieja en Estambul?", leyó Yanina Latorre en su programa SQP. La realidad es que la China Suárez y Wanda Nara se enfrentan en una guerra mediática, legal y fashionista desde finales del 2024, cuando la actriz confirmó su relación con Mauro Icardi. Muchos expertos comenzaron a notar los estilos que cada una manejaba, y su necesidad de exponer las carteras de lujo que tienen. Algunos usuarios opinaron que la China antes no se comportaba así, y solo lo hacía para imitar a Wanda; mientras que otros apuntan contra la conductora de MasterChef Celebrity sobre sus actitudes para proteger sus propiedades en otras partes del mundo, sobre todo sus carteras.

Wanda Nara y La China Suárez volvieron a ser foco de atención mediática y fashionista, sobre todo en medio de su regreso a la Argentina. La actriz no solo se dedica a hacer rueda de prensa para su serie en Disney+, sino que además disfruta de Mauro Icardi y sus hijos, en paseos públicos y seguidos por las cámaras. Por su parte, la conductora mantiene el silencio mediático al respecto, y se enfoca en los programas de MasterChef Celebrity que salen cada día.

