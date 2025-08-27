10 años después, se conoció el escandaloso motivo de la separación de de Juana Viale y Chano

En mayo del 2015, Juana Viale y Chano Charpentier se convirtieron en una de las parejas más seguidas de la farándula argentina. En ese momento, la nieta de Mirtha Legrand atravesaba su separación de Gonzalo Valenzuela, mientras que el cantante se encontraba distanciándose de su conflictiva relación con Celeste Cid.

Juana Viale

La imagen que confirmó la relación de Juana Viale y Chano Charpentier sucedió en un restaurante en Buenos Aires, en donde se los pudo ver muy cariñosos. Si bien los mediáticos intentaron mantener su historia lejos de los flashes, un día el cantante no aguantó la emoción y confirmó: “Hoy es un día muy feliz para los dos”.

El escándalo que marcó el final de la historia de Juana Viale y Chano Charpentier

Si bien la pareja presumía de su complicidad en redes sociales como Twitter (actual X), el vínculo duró tan solo unos meses. En agosto del 2015 Chano Charpentier protagonizó un impresionante accidente en Belgrano e intentó darse a la fuga. El episodio generó un importante revuelo mediático y casualmente coincidió con la separación con Juana Viale.

Chano Charpentier

Aunque nunca se confirmó si el accidente fue el punto de quiebre de la relación entre Juana Viale y Chano Charpentier, el propio cantante admitió las dificultades que atravesaban como pareja. “Ella tiene hijos y son lo más importante para ella. Claro que uno después puede ser mucho más susceptible a las formas. Pero Juana también ha soportado muchas de las consecuencias de mis excesos. La verdad es que muchas veces nos herimos con estas cosas”, explicó el intérprete en una entrevista con Gente.

La complicidad de Juana Viale y Chano Charpentier

A pesar de que su historia de amor fue breve y terminó de una manera abrupta, el cariño entre Juana Viale y Chano Charpentier se ha mantenido a lo largo del tiempo. De hecho, años más tarde, Viale entrevistó al cantante, dejando en evidencia la química que aún existe entre ellos. Con esa complicidad, al expareja dejó en evidencia que el respeto como persona está por encima de cualquier vaivén que pudieron haber tenido durante el tiempo que estuvieron juntos.