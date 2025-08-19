Juana Viale reveló el problema de salud con el que vive su hijo más chico: "Vamos a hablar de esto"

Juana Viale abrió su corazón en plena emisión televisiva y habló de un tema íntimo relacionado con su hijo menor, Alí Valenzuela, fruto de su relación con el actor chileno Gonzalo Valenzuela. La conductora reveló que el niño de 12 años padece alergias que se intensifican en primavera y que condicionan su rutina diaria. “Vamos a hablar de todo esto… Realmente, yo tengo a mi hijo más chico que es alérgico”, confesó Juana al dar inicio a una charla con la doctora Stella Maris Cuevas, especialista en otorrinolaringología invitada a su mesa. En ese contexto, agregó con preocupación: “Sale de casa y es un estornudo viviente”.

Juana Viale reveló el problema de salud que atraviesa su hijo más chico

El comentario surgió en el marco de un programa en el que se abordaron las consecuencias del cambio climático sobre la salud y cómo las alergias estacionales afectan cada vez a más personas. Viale decidió entonces dar a conocer la situación personal que atraviesa su hijo para visibilizar la problemática.

Juana Viale con sus hijos

Alí es el menor de los tres hijos que Juana tuvo con Gonzalo Valenzuela. La conductora es además madre de Silvestre Valenzuela, quien padece epilepsia, enfermedad que se manifestó cuando tenía 12 años, y de Ámbar de Benedictis, de 21, fruto de su relación con el músico Juan de Benedictis.

En su intervención, Juana mostró un costado vulnerable al compartir las dificultades que su hijo atraviesa por las alergias, especialmente en los meses de mayor polinización. Este tipo de reacciones pueden afectar no solo la calidad de vida, sino también el rendimiento escolar y las actividades sociales de quienes las padecen. La conductora reconoció que el cuadro obliga a la familia a tomar precauciones constantes para cuidar al chico.

Alí, en la entrevista de su papá para medios chilenos.

La especialista invitada al programa remarcó la importancia de prestar atención a los síntomas en niños y adolescentes, ya que en muchos casos las alergias se intensifican con los años si no son tratadas adecuadamente. También advirtió sobre el impacto que tienen los cambios ambientales y climáticos en el aumento de casos a nivel global.

El gesto de la conductora fue bien recibido en redes sociales, donde muchos padres agradecieron que pusiera sobre la mesa una condición de salud frecuente pero pocas veces discutida en medios masivos. Con este testimonio, Juana Viale volvió a mostrarse auténtica y cercana a sus seguidores, mostrando que detrás de la pantalla hay historias reales que también atraviesan a los famosos.