Sin redes y alejado de los medios: la vida de Rocco, el nieto menos conocido de Mirtha Legrand

Rocco Gastaldi, el hijo menor de Marcela Tinayre y nieto menos conocido de Mirtha Legrand, cumplió 24 años y volvió a ser tema de conversación tras una publicación íntima de su madre. Sin redes y alejado de los medios, el joven mantiene un perfil discreto que contrasta con la exposición pública de otros miembros de su familia.

Rocco Gastaldi, el más joven de los hijos de Marcela Tinayre y nieto menos conocido de Mirtha Legrand, celebró sus 24 años en un entorno íntimo que volvió a resonar en redes gracias a un posteo especial de su madre. A pesar de mantenerse alejado de las redes y sin presencia en los medios, el joven sostiene una vida reservada que se diferencia del perfil público de otros integrantes de su familia.

Rocco Gastaldi y Marcela Tinayre

Mientras Juana y Nacho Viale ocupan espacios destacados en la televisión, el menor de los hermanos eligió transitar su vida en silencio y con perfil bajo. El joven nació en 2001, fruto de la relación entre la empresaria y Marcos Gastaldi, quien falleció en 2020. Su llegada fue especialmente celebrada por la familia, ya que su madre logró quedar embarazada a los 50 años, luego de un tratamiento de fertilidad.

Rocco Gastaldi y Mirtha Legrand

Desde su nacimiento, Rocco Gastaldi se mantuvo cerca de los medios, pero lejos de la exposición pública que caracteriza a sus familiares. A diferencia de sus hermanos, que construyeron carreras en el mundo del espectáculo, él eligió desde siempre mantenerse alejado de los medios. No tiene redes sociales, no participa en entrevistas ni en programas familiares, y evita aparecer en eventos masivos.

Marcela Tinayre y Rocco Gastaldi

Según contó Marcela Tinayre, a su hijo “no le gusta el medio para nada” y está enfocado en sus estudios universitarios, vinculados a la ingeniería. Para el cumpleaños del joven, el 24 de agosto, la presentadora publicó en Instagram imágenes nunca vistas, desde su infancia hasta la actualidad, incluyendo una foto en la que aparece embarazada. “Feliz cumple, amado Rocco, gran observador de la vida, buena y noble persona, que nada empañe tu maravilloso ser de luz y de paz”, escribió.

Rocco Gastaldi y Nacho Viale

El posteo incluyó fotos con Juana y Nacho Viale junto a Rocco y su sobrina Ámbar de Benedictis, donde están compartiendo un agradable momento, en lo que parece ser una fiesta. Aunque no se muestran juntos con frecuencia, los tres comparten una relación de afecto y respeto que se mantiene fuera del foco mediático.

Rocco Gastaldi, Juana, Nacho Viale y Ámbar de Benedictis

VDV