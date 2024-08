Los príncipes William y Harry hace más de tres años que se encuentran distanciados, y atrás habría quedado el vínculo cercano y de complicidad que compartía. Este cambio se dio luego de que el menor de los hermanos renunciara a la corona y a todo lo que tenía que ver con esta para irse a vivir con su esposa Meghan Markle, a Estados Unidos. La decisión fue muy difícil para el duque de Sussex, sobre todo porque sabía que así quedaría alejado de su hermano y de su familia.

Isabel II y Rey Carlos III

El detalle de la muerte de Isabel II que distanció a William y Harry

Sin embargo, se conoció otra situación que profundizó esta distancia. El 8 de septiembre de 2022 marcó un antes y un después en la familia real británica. Los últimos momentos en vida de la reina Isabel II no solo entristecieron a la familia y a gran parte de la población; sino que dejaron en evidencia la problemática que mantiene alejados a sus nietos William y Harry. El escritor Craig Brown reveló nuevos detalles que ya se veían en los hermanos, pero que se profundizó con la muerte de la monarca.

Príncipe Harry y Meghan Markle

La mañana en que fallece Isabel II, la preocupación ya estaba instalada en Balmoral según lo que explica “A Voyage Around The Queen”; en las primeras horas de la mañana la princesa Ana, le comunica su temor a su hermano, el entonces príncipe Carlos. Luego los duques de Cornualles llegaron a Birkhall, su residencia en la finca de Balmoral. Luego de algunas horas el doctor de la familia real les llevó algo de calma, donde explicó que la situación era grave, pero que a la reina le quedaban días, no horas de vida.

Príncipe William y Kate Middleton

En Londres, el príncipe Harry y Meghan Markle, su esposa, se preparaban para decir presente a la entrega de una premiación. Al mediodía, el ahora rey Carlos, llamó al duque de Sussex para comunicarle el delicado estado de salud de su abuela. Al recibir la llamada en vez de aparecer el número de su padre, en la pantalla apareció “número desconocido”, pero al contestar escucho el tono grave de su padre.

Rey Carlos III y príncipe Harry

El príncipe Harry le habría enviado a su hermano mayor un mensaje preguntándole si él y Kate Middleton iban a volar hacia Escocia y cuando lo harían. Pero su mensaje no recibió respuesta; mientras que en las redes sociales ya comenzaban a circular ciertos rumores sobre el estado de salud de la reina; en donde algunos medios especulaban ya con la muerte de la monarca.

Príncipe William y príncipe Harry

Cerca de las 13 horas, el Palacio de Buckingham anunció que los hijos de la reina Isabel II, incluyendo a Andrés y Eduardo, así como su nieto William, se encontraban viajando a Balmoral. Este anunció empujó al príncipe Harry y Meghan Markle a emitir su propio comunicado, donde confirmaron su asistencia y próximo vuelo hacia Escocia, notificando que no podrían asistir al evento benéfico en Londres.

Meghan Markle y príncipe Harry

Pero los problemas no tardaron en llegar, cuando el, en aquel entonces, príncipe Carlos volvió a llamar al menor de sus hijos para que no llevara a Meghan Markle. El príncipe Harry habría encontrado esta postura totalmente absurda e irrespetuosa. En ese momento su padre dejo entrever una disculpa, a pesar de que no quería mucha gente en el lugar. Posteriormente, le notificó que ninguna de las esposas de los distintos miembros de la familia real iba a estar presente; “Entonces eso es todo lo que tenías que decir” habría sido la respuesta del duque de Sussex con un enojo claro.

Isabel II

En ese momento, el príncipe William, junto a su tío Eduardo, su esposa Sofía y el príncipe Andrés dejaron la base aérea de Northolt para partir hacia Escocia. Por parte del príncipe Harry alquiló un jet privado desde Luton, teniendo en cuenta lo atrasado que se encontraba a comparación del resto de la familia.

A las 15 hs la situación cambió en Balmoral, la princesa Ana llamó preocupada a su hermano mayor Carlos, el cual estaba en los terrenos de Birkhall y le pidió retornar lo más rápido posible. Cuando el doctor de la familia llegó al lado de la cama, Isabel II ya había fallecido, Sir Edward Young, secretario privado, fue el encargado de anunciar la triste noticia al resto de la familia.

Princesa Ana

Alrededor de las 17 horas llegó el príncipe William a la residencia manejando un auto acompañado por sus tíos. Mientras que el príncipe Harry aterrizó en Aberdeen cerca de las 19 y recibió un mensaje de Meghan Markle que lo empezaba a preparar para lo peor, al consultar la página de la BBC terminó de confirmar que su abuela había fallecido.

Finalmente, el duque de Sussex llegó a las 20 hs a Balmoral, lo recibió la princesa Ana que lo abrazó y le confirmó que el resto de la familia estaba en Birkhall. Luego de comentarle que la reina seguía en su dormitorio, lo acompañó a este lugar, donde el príncipe Harry se quedó en silencio, observando a su abuela y lamentando su muerte.

Príncipe William y príncipe Harry

Esa noche, según Craig Brown, el príncipe Harry se quedó en Balmoral, no vio ni a su padre, el rey Carlos III, ni a su hermano, príncipe William, antes de partir a la mañana siguiente, esto terminó de revelar la gran distancia que existe entre los hermanos, que se profundizó en este duro momento de sus vidas.

VDV