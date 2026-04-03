Adiós a las camas tradicionales: Zaira Nara impone el estilo japonés que es tendencia en 2026

Cuando se trata de estilo, Zaira Nara suele anticiparse a lo que después termina convirtiéndose en tendencia. Y esta vez no fue la moda ni la belleza lo que captó la atención, sino una elección decorativa que empieza a ganar cada vez más fuerza en los interiores contemporáneos, el regreso de las camas bajas, simples y visualmente livianas, inspiradas en la estética japonesa.

Zaira Nara

Lejos de las estructuras pesadas, los respaldos imponentes y las composiciones recargadas, Zaira Nara parece alinearse con una nueva forma de pensar el dormitorio: más calma, menos exceso y una búsqueda mucho más clara de bienestar. En 2026, esa filosofía se traduce en una tendencia concreta que pisa fuerte en deco y redefine por completo la idea tradicional del descanso.

Por qué el estilo japonés se convirtió en la gran tendencia deco del año

El estilo japonés aplicado al dormitorio de Zaira Nara propone una idea mucho más esencial del descanso. La cama deja de ser un objeto ornamental cargado de volumen para transformarse en una pieza integrada al entorno, con líneas limpias, poca altura y una presencia mucho más armónica.

En ese sentido, esta tendencia conecta directamente con una necesidad muy actual: convertir la habitación en un refugio real. Colores neutros, materiales nobles, textiles suaves y estructuras despojadas forman parte de un lenguaje visual que invita a bajar el ritmo. Por eso, más que una moda pasajera, el estilo japonés aparece hoy como una respuesta concreta a una forma de habitar más tranquila, funcional y consciente.

Cómo es la estética que deja atrás las camas tradicionales

Una de las claves de esta tendencia a la que se sumó Zaira Nara, está en abandonar la idea de que un dormitorio elegante necesita imponerse visualmente. El nuevo lujo pasa por otro lado: por la calma que transmite el espacio, por la elección de materiales naturales y por una composición donde nada sobra. En lugar de respaldos protagonistas, almohadones excesivos o muebles pesados, el foco se desplaza hacia la textura, la luz y la armonía general del ambiente.

Zaira Nara

Dentro de esa lógica, el estilo japonés también se cruza con una de las corrientes más fuertes del diseño actual: el Japandi, que combina la sobriedad oriental con la calidez escandinava. Y si algo deja en evidencia esta nueva ola decorativa que ya empieza a reflejar Zaira Nara, es que las camas tradicionales empiezan, definitivamente, a quedar en el pasado.