Confirmaron que Zaira Nara fue la responsable de la nueva separación de Chechu Bonelli

Chechu Bonelli vive otra desilusión amorosa luego de que su romance con Facundo Pieres llegara a su fin. Los detalles de la ruptura salieron a la luz y generaron fuertes repercusiones porque Zaira Nara, expareja del polista, se encuentra involucrada.

Zaira Nara, señalada como la causante de la separación de Chechu Bonelli y Facundo Pieres

La relación entre Chechu Bonelli y Facundo Pieres terminó a tres meses de trascender a los medios. El propio deportista fue quien le confirmó la separación a Yanina Latorre, quien lo contó al aire de su programa SQP (América TV). “Me dijo que sí y que fue por diferencias de agenda”, explicó la conductora. Y el deportista agregó: “Me separé hace unos días, pero por suerte está todo bien. Fue mutuo. No es fácil”.

Sin embargo, la versión oficial no la convenció y aseguró que habría un trasfondo más profundo. “Él recibió un mensaje de Zaira Nara y eso paralizó su corazón”, reveló, dejando entrever que ese contacto marcó un quiebre en su relación con Chechu Bonelli. De hecho, Yanina Latorre sumó que a partir de ese intercambio comenzaron a registrarse movimientos en redes sociales que llamaron la atención y levantaron más sospechas.

Chechu Bonelli y Facundo Pieres

Según relató, Facundo Pieres volvió a seguir a Zaira Nara en Instagram, a quien había eliminado de su lista tras su separación. Además, sumó a Wanda Nara a su red social. Fiel a su estilo, Yanina Latorre le consultó al polista por este gesto. A lo que él contestó con sinceridad: “Era una chiquilinada no seguirla. Me di cuenta que soy un bol... si está todo bien”.

Yanina Latorre mandó al frente a Zaira Nara y Facundo Pieres

Yanina Latorre contó que el acercamiento entre Zaira Nara y Facundo Pieres no quedó en lo virtual ya que, según la información que le llegó, coincidieron el último fin de semana en Punta del Este. No obstante, no pudo asegurar si hubo un encuentro cara a cara, aunque sí confirmó que estuvieron en contacto esos días.

Zaira Nara

Por otro lado, dio a conocer el contenido del mensaje de Zaira Nara a su expareja: pedirle el número de un plomero para una propiedad en construcción, ya que ambos tienen casas en Uruguay. “Él recibió un mensaje de Zaira Nara y eso paralizó su corazón. Él quedó pasmado y ahí la dejó a la otra”, relató Yanina Latorre haciéndose eco de lo que dice el entorno de Facundo Pieres.

Tras salir a la luz esta noticia sobre su vida sentimental, Chechu Bonelli evitó dar declaraciones a SQP. “Yo estoy muy bien, ¿por qué hablás de una relación?”, respondió poniendo en duda el título que llevaba su romance con Facundo Pieres. Luego, agregó con una risa nerviosa: “No hablo de mi vida privada”. Antes de cerrar la puerta de su vehículo y dar por terminada la nota, la periodista expresó: “Estoy pasando un muy buen momento mío”.

Así, la historia de amor entre Chechu Bonelli y Facundo Pieres, que parecía avanzar rápidamente, terminó de manera inesperada. La señalada como responsable de esta nueva separación de la modelo es, nada más ni nada menos que, Zaira Nara, expareja del polista. Yanina Latorre manifestó que ambos tuvieron contacto en los últimos días y esto desencadenó la ruptura.