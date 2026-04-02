La historia de amor de Dalma Maradona y Andrés Caldarelli: el romance en el colegio que no pudo ser y el pedido de mano a Diego

A pesar del alto nivel de exposición que tuvo desde que nació, Dalma Maradona decidió mantener su vida privada en absoluta reserva. Sin embargo, en fechas especiales, abre las puertas de su intimidad para agasajar a sus seres queridos. En este caso, a su esposo Andrés Caldarelli, con quién celebró ocho años de casados. A través de sus redes sociales, la actriz compartió una emotiva foto junto al padre de sus hijas Roma y Azul y destacó el “equipo" que formaron con el paso del tiempo.

Dalma Maradona y Andrés Caldarelli, un amor que nació en la escuela

La historia de amor entre Dalma Maradona y Andrés Caldarelli nació cuando ambos eran compañeros de escuela. No obstante, su amor se concretó años después debido a que la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe estaba en una relación con otro chico. “Cuando me cambio de colegio, al colegio que estaba él (Caldarelli) yo tenía otro novio. Nos conocíamos, pero no pasaba nada porque yo tenía novio. Después, por fuera nos seguimos viendo. Yo me separé y ahí se dio un poquito”, reveló en Otro día perdido (Eltrece) en el programa que conduce Mario Pergolini. En dicha entrevista, la artista explicó que quien tomó la iniciativa fue ella: “Yo lo encaré”.

Dalma Maradona, Andrés Caldarelli y Claudia Villafañe | Instagram

Recién en 2013, Dalma y Andrés oficializaron su romance y, cinco años después, sellaron su historia de amor con el tan ansiado ¡Sí, quiero! mediante una ceremonia llevada a cabo el 31 de marzo de 2018 en La Herencia, una exclusiva y lujosa estancia en Pilar. Aunque el casamiento no tuvo tintes religiosos, la pareja realizó una bendición de anillos a cargo del psicólogo Lito Dorman, fundador de Ceremonias Especiales.

Un año después, los jóvenes se convirtieron en padres de Roma quien nació en marzo de 2019. Y, en junio de 2022, llegó al mundo Azul. Cabe destacar que, ninguno de los dos expone de manera pública a las pequeñas respetando su privacidad y resguardando su identidad ante la inevitable repercusión que genera el hecho de ser las nietas del fallecido astro argentino.

El pedido de Andrés a Diego Maradona

Una de las divertidas anécdotas que tienen Dalma Maradona y Andrés Caldarelli fue la vez en la que el rugbier, hincha fanático de River, le pidió la mano a Diego Maradona, padre de la novia y ferviente aficionado a Boca Jrs. Pero, el joven logró ganarse el corazón del excampeón del mundo y hasta se animó a pedir su consentimiento para casarse con su hija.

Publicación de Diego Maradona | Instagram

“Había una vez un joven llamado Andrés Caldarelli, que llamó al padre de su novia para pedirle su mano. Caballeros como mi yerno, no existen más. Estoy muy feliz y orgulloso de contarles que se casa mi hija”, escribió el 13 de octubre de 2017 el exfutbolista en su cuenta personal de Instagram junto a una foto de él con la intérprete de chiquita. Este gesto de respeto y compromiso familiar fue celebrado por todos los seguidores del 10, como por la farándula en general, sellando así un amor que perdura y se sostiene en el tiempo.

Andrés Caldarelli | Instagram

Hoy, a ocho años de la boda que los unió para siempre, Dalma Maradona decidió realizarle una romántica dedicatoria de amor a Andrés Caldarelli. “¡Feliz aniversario al rey de esta casa! ¡Te amo y amo el equipo que somos!", señaló orgullosa. Acto seguido, agregó: “Encima sos un potro mal”. La pareja sigue manteniendo su matrimonio en absoluta reserva y lejos de los flashes mediáticos preservando su privacidad y dinámica familiar.

NB