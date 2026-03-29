Zaira Nara reinventó un clásico y sorprendió con el trench que eleva cualquier look

En un domingo lluvioso en la Ciudad de Buenos Aires, Zaira Nara volvió a marcar tendencia con un estilismo que combina elegancia, actitud y mucha personalidad. "Easy rainy sunday, Buenos Aires", escribió en Instagram junto a un carrusel de fotos que rápidamente captó la atención de sus seguidores. El foco, sin dudas, está puesto en una pieza protagonista: un trench de cuero de color chocolate que ya se perfila como el abrigo estrella del invierno 2026.

Zaira Nara

El outfit de Zaira Nara que anticipa el regreso de un ícono de la moda

De corte largo y estructura envolvente, el sobretodo se luce por su textura glossy y su silueta ligeramente oversize, dos claves que dominarán la próxima temporada. El cuero, en todas sus versiones, desde el clásico negro hasta tonos cálidos como el chocolate que eligió Zaira Nara, vuelve con fuerza y se posiciona como el material infalible para elevar cualquier outfit, incluso los más relajados. En este caso, la modelo lo lleva como única prenda visible, apostando a un estilismo audaz y minimalista a la vez.

Zaira Nara

El detalle de las solapas amplias y el cierre cruzado refuerzan el aire sofisticado de la pieza, mientras que el largo midi estiliza la figura. Es un abrigo versátil que puede adaptarse tanto a looks urbanos como a propuestas más nocturnas, confirmando que será un must-have del guardarropa invernal.

En cuanto al beauty look, la conductora optó por una estética natural pero pulida: piel luminosa, labios en tono nude con acabado satinado y una mirada apenas marcada que resalta sus rasgos sin recargar. El cabello suelto, con ondas suaves y raya al medio, acompaña la impronta relajada del estilismo y equilibra la fuerza del trench.

Zaira Nara

Otro punto a destacar son las sandalias: de tiras finas en cuero oscuro y taco alto, suman un contraste interesante al tratarse de un calzado más asociado a temperaturas cálidas. Sin embargo, esta combinación refuerza una tendencia cada vez más presente en la moda: mezclar piezas de distintas estaciones para lograr looks descontracturados pero sofisticados.

Así, Zaira Nara no solo interpreta el clima lluvioso con estilo, sino que también adelanta cuál será la prenda clave del invierno: el trench de cuero, un clásico renovado que promete dominar el street style.